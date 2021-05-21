 

Массаж живота и не только: 4 привычки восточных женщин, которые помогают им сохранять молодость

21.05.2021, 2:10, Разное
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Восточные женщины всегда славились свой красотой. Им одним из немногих удается сохранить молодость без хирургического вмешательства или специальных инъекций. Многие видят такой успех в образе жизни. Какие привычки им присущи?

Массаж живота

Сохранить молодость восточным женщинам помогает ежедневный утренний массаж живота. Сразу после того как они просыпаются, начинают делать круговые движения в зоне пупка. Сначала манипуляции совершаются по часовой стрелке по 36 раз, а затем все повторяется в противоположном направлении. Они способствуют хорошему опорожнению кишечника.

«Ластик» от морщин

Еще один способ — легкий массаж лица. Необходимо аккуратно провести по нему в направлении снизу вверх, затем от центра к краям. При необходимости дополнительно можно использовать косметическое масло. Кончики пальцев будут выступать своеобразными ластиками от морщин. Все манипуляции рекомендуется повторять в течение 5 минут.

Уход за волосами

Вместо обычной расчески лучше использовать пальцы. При этом можно не только проходиться руками по шевелюре, но и делать легкий массаж всей головы. Вместе с этим продуцируемый кожный жир будет аккуратно распределяться по всей длине, минимизируя их повреждение. Уже через несколько дней можно будет заметить улучшение их общего вида.

Детоксикация в ванне

Женщины Востока просто обожают хаммам, поэтому быстро избавляются от лишних килограммов. Во время этой процедуры жировые отложения буквально тают.

Стоит заметить, что восточные женщины посещают хаммам исключительно в массажных перчатках. Благодаря этому нормализуется активность сальных желез, очищаются поры. Сама кожа становится мягкой, а морщины исчезают. Если поблизости хаммама нет, можно сделать горячую ванну. После этого необходимо принять прохладный душ и нанести на кожу любое увлажняющее молочко.



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