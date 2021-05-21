Массаж живота и не только: 4 привычки восточных женщин, которые помогают им сохранять молодость

Восточные женщины всегда славились свой красотой. Им одним из немногих удается сохранить молодость без хирургического вмешательства или специальных инъекций. Многие видят такой успех в образе жизни. Какие привычки им присущи?

Массаж живота

Сохранить молодость восточным женщинам помогает ежедневный утренний массаж живота. Сразу после того как они просыпаются, начинают делать круговые движения в зоне пупка. Сначала манипуляции совершаются по часовой стрелке по 36 раз, а затем все повторяется в противоположном направлении. Они способствуют хорошему опорожнению кишечника.

«Ластик» от морщин

Еще один способ — легкий массаж лица. Необходимо аккуратно провести по нему в направлении снизу вверх, затем от центра к краям. При необходимости дополнительно можно использовать косметическое масло. Кончики пальцев будут выступать своеобразными ластиками от морщин. Все манипуляции рекомендуется повторять в течение 5 минут.

Уход за волосами

Вместо обычной расчески лучше использовать пальцы. При этом можно не только проходиться руками по шевелюре, но и делать легкий массаж всей головы. Вместе с этим продуцируемый кожный жир будет аккуратно распределяться по всей длине, минимизируя их повреждение. Уже через несколько дней можно будет заметить улучшение их общего вида.

Детоксикация в ванне

Женщины Востока просто обожают хаммам, поэтому быстро избавляются от лишних килограммов. Во время этой процедуры жировые отложения буквально тают.

Стоит заметить, что восточные женщины посещают хаммам исключительно в массажных перчатках. Благодаря этому нормализуется активность сальных желез, очищаются поры. Сама кожа становится мягкой, а морщины исчезают. Если поблизости хаммама нет, можно сделать горячую ванну. После этого необходимо принять прохладный душ и нанести на кожу любое увлажняющее молочко.