Эпигенетический механизм может объяснить, как химические вещества в пластике могут снижать уровень интеллекта

Химический бисфенол F (содержащийся в пластике) может вызывать изменения в гене, который имеет жизненно важное значение для неврологического развития. Это открытие сделали исследователи из университетов Упсалы и Карлстада, Швеция. Этот механизм может объяснить, почему воздействие этого химического вещества на стадии плода может быть связано с более низким IQ в семилетнем возрасте — связь, ранее наблюдаемая той же исследовательской группой. Исследование опубликовано в научном журнале. Environment International.

«Ранее мы показали, что бисфенол F (сокращенно BPF) может быть связан с когнитивным развитием детей. Однако с помощью этого исследования мы теперь можем начать понимать, какие биологические механизмы могут объяснить такую ​​связь, что является уникальным для эпидемиологического исследования. . » Спикер — Карл Густав Борнехаг, профессор и руководитель отдела наук о здоровье населения Карлстадского университета. Он является руководителем проекта шведского экологического лонгитюдного исследования матери и ребенка, астмы и аллергии (SELMA), из которого были взяты данные.

Внешние факторы могут вызывать изменения в активности генов по «эпигенетическому» механизму. Это означает, что отдельные гены модифицируются посредством «метилирования». Повышенное метилирование в сегменте ДНК затрудняет чтение этой конкретной части клеточным механизмом. В результате часто нарушается экспрессия метилированных генов.

Ученые измерили уровень BPF в моче беременных женщин в первом триместре, а затем наблюдали за их детьми после рождения. Метилирование ДНК было измерено у детей в возрасте семи лет и исследованы их когнитивные способности. Поскольку плод вступает в контакт с кровью матери через плаценту, он также подвергается воздействию веществ в организме матери.

Анализ показал, что у плодов, подвергшихся воздействию более высоких уровней BPF, метилирование увеличивается в определенной части гена GRIN2B, который играет ключевую неврологическую роль. Кроме того, более высокое метилирование было связано с более низким IQ у детей. Однако исследование также показало, что предрасположенность этих детей к БПФ различается по полу. Эпигенетическая связь БПФ и познания наблюдалась только у мальчиков.

«Тот факт, что мы смогли идентифицировать метилирование ДНК как потенциальный механизм, лежащий в основе влияния BPF на IQ, добавляет важные доказательства в нашу работу, чтобы понять, как химические вещества окружающей среды влияют на нас на молекулярном уровне», — говорит Элин Энгдал, исследователь в экологическая токсикология в Уппсальском университете и ведущий автор статьи.

В предыдущем исследовании исследовательской группы они увидели, что 25% семилетних детей, которые в течение 10 недели беременности подвергались воздействию самых высоких материнских уровней бисфенола F, имели снижение полного IQ на 2 балла по сравнению с 25% детей подвержены самым низким уровням. Это небольшая разница, которая незаметна для отдельного ребенка, но, с другой стороны, становится очевидной на уровне популяции.