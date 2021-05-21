 

Нагар осыпется со сковородки черным песком: хитрый способ с использованием таблетки для посудомоечной машины

21.05.2021, 1:14, Разное
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Хозяйкам, которые для чистки кухонной утвари предпочитают обходиться без едкой химии, стоит попробовать этот простой и очень действенный способ. Успешно очистить посуду можно без соды, горчицы, лимонной кислоты, уксуса и средств, содержащих химию. Применив этот способ, вы легко удалите нагар с дна сковороды. Ознакомиться с лайфхаком можете в статье ниже.

Что потребуется?

Для работы вам потребуется несколько таблеток для мытья посуды. Стоит отметить, что это средство в своем составе не содержит едкую химию и полностью безопасно, поскольку предназначено для ухода за посудой. Также вам понадобится емкость, в которой будете вываривать сковороду. Например, большая пятилитровая кастрюля. На один литр воды берите одну таблетку. Еще вам не обойтись без посудомоечной губки и металлического “ежика”.

Ход работ

Сначала в кастрюлю влейте воду и определите туда сковороду, которую собрались чистить.

Сюда же бросьте четыре таблетки. Посудину поставьте на плиту и на сильном огне доведите до кипения. Когда это произойдет, немного убавьте интенсивность огня и продолжайте варить один час. По истечении этого времени сковородку можно доставать из жидкости.

Теперь посудина должна немного остыть. Обратите внимание, что в результате варки часть нагара удалится без вашего вмешательства.

Его остатки можете убрать жесткой стороной губки. Может быть так, что на данном этапе у вас возникнут трудности. Если губкой нагар убрать невозможно, тогда используйте металлический “ежик”. Однако применяйте его в крайнем случае, так как он оставляет на поверхности сковороды царапины. После выполнения процедуры сковородку тщательно промойте обычной водой.

В заключение

Чистящий раствор, который у вас останется в кастрюле, не выливайте.

Его в дальнейшем вы можете еще использовать для обработки другой кухонной утвари.



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