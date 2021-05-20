Металл мудрости для ветреных и неосмотрительных: энергетика мельхиора, в чем помогает сплав

Мельхиор представляет собой сплав из меди и никеля, в который иногда добавляют железо или марганец. В зависимости от состава сплава он бывает разных оттенков. Но больше всего он похож на серебро. Иногда изделия из мельхиора, содержащие даже небольшое количество серебра, бывает довольно сложно отличить от серебряных. Считается, что мельхиор и изделия из него обладают сильной энергетикой.

Магические свойства мельхиора

Покровителями мельхиора являются Венера, планета любви, и Сатурн. Такой союз дает металлу неиссякаемую и сбалансированную энергетику, из-за чего его часто используют в магических ритуалах.

Также считается, что изделия из мельхиора наделяют своих владельцев мудростью. Особенно это касается Тельцов, Раков, Львов, Дев, Весов, Скорпионов, Козерогов и Рыб.

Металл самым благоприятным образом воздействует на человека. Он помогает ему сконцентрироваться, определиться с постановкой задач первостепенной важности. Такую сильную энергетику мельхиору дает его состав. Мельхиоровые украшения рекомендованы мягким и меланхоличным людям. Они придадут им решительности и уверенности. А вот людей с жестким характером мельхиор делает более проницательными и внимательными.

Кому следует носить украшения из мельхиора

Такой сплав больше всего подходит людям, склонным к принятию необдуманных решений. Это касается ветреных и неосмотрительных представителей таких зодиакальных созвездий, как Овен, Близнецы, Весы и Рыбы. Обладая силой мудрости, мельхиор помогает людям разобраться в себе и научиться искать в жизни правильные пути.

А в целом мельхиор подходит каждому человеку, только в разной степени. Его желательно носить как в трудные времена, так и в моменты, когда нужно повышать работоспособность. А вот если мельхиор попадает в агрессивную среду, то в ней, в отличие от серебра, он окажется бесполезным, так как обладает слабыми защитными свойствами. Если украшение из мельхиора помогает человеку быть более собранным и спокойным, то от порчи или сглаза оно своего хозяина не защитит.

Универсальные свойства украшений из мельхиора

Изделия из мельхиора не только помогают делать ваш труд более продуктивным. Они считаются универсальными, поэтому их желательно надевать в такие дни, когда вы не до конца уверены в предстоящих событиях. Например, вы пришли первый день на работу и не знаете, как себя поведет начальство или новые сослуживцы. Или это касается такого дня, когда вам придется перестраивать привычный график работы, работать в новом месте, в незнакомой для вас обстановке.

К тому же мельхиор оказывает благотворное влияние на людей, которым свойственны жесткость и бескомпромиссность. Этот удивительный металл делает их более мягкими и дипломатичными. Это касается Тельца, Льва, Стрельца, Козерога и Водолея.

Также мельхиор благоприятен и для влюбленных пар. Это относится не только к украшениям и аксессуарам, но также к посуде и сувенирам. Благодаря им влюбленным легче будет находить компромиссы и решать возникшие между ними проблемы. Мельхиор считают защитным семейным талисманом. Этот удивительный сплав способствует формированию более глубокой энергетической связи между родственниками.

Области применения мельхиора

Чаще всего мельхиор используют для изготовления столовых приборов и украшений. Из него также в основном изготавливаются современные монеты с серебристым оттенком. Он отлично заменяет серебро, так как сплав, из которого изготавливается мельхиор, дешевле, и при этом он обладает более высокими прочностными характеристиками. Благодаря механической прочности сплава украшения из него не деформируются, поэтому они практически не изнашиваются.

Этот энергетически мощный и прочный металл служит материалом для создания художниками-ювелирами настоящих шедевров. Просто фантастически мельхиор сочетается с аметистом. Классикой считается вправленная в мельхиор бирюза. Мельхиоровая оправа очень гармонично сочетается со всеми оттенками агатов. Эффектно смотрятся ювелирные изделия из этого сплава с гранатом, прозрачным кварцем, цитрином, турмалином.

Необычные свойства мельхиора

На многие камни мельхиор оказывает положительное воздействие. Он способен улучшить, усилить и до конца раскрыть их свойства. Если у камней спокойная энергетика, то мельхиор их активизирует. Если же камни излишне агрессивные, то этот уникальный металл их как бы успокаивает.

Благородный серебристый или бронзовый оттенок изделий из мельхиора делает их похожими на артефакты, которые находят археологи.

Мельхиор обладает антикоррозийными свойствами, то есть не ржавеет ни в воздухе, ни в воде, даже в морской.

Полезные свойства посеребренного мельхиора

Изделия из мельхиора с посеребренной поверхностью отличают не только великолепные эстетические характеристики, но и уникальные антисептические свойства. Именно поэтому состоятельные люди всегда пользовались столовым серебром. Ведь ионы серебра способствуют укреплению иммунитета и защищают организм от инфекций. Получается, что посеребренный мельхиор обладает не только магическими, но и лечебными свойствами.

А превосходный блеск и высокая пластичность сплава дают возможность ювелирам создавать из него украшения с уникальными орнаментами и утонченными узорами.

Изделия из мельхиора с позолотой

Традиционно изделия из мельхиора имеют серебристый и темно-серый оттенок. Однако довольно часто встречается и позолоченный мельхиор. Наносится позолота на металл одним из двух способов. Первый – это напыление. Второй – метод плакировки, при котором слой позолоты наносится термомеханическим способом и имеет толщину не менее одного микрона. Преимущество плакировки в том, что она не так подвержена истиранию, как напыление. Изделие из мельхиора с золотым покрытием надолго сохраняет свой красивый золотистый оттенок даже при его постоянном ношении. К тому же позолоченные мельхиоровые украшения являются гипоаллергенными и абсолютно безопасными.

Как чистить изделия из мельхиора

Ювелирные изделия из мельхиора чистить довольно просто. Причем это можно легко сделать самим, в домашних условиях. Для этого украшения нужно опустить в слабый мыльный раствор и слегка потереть мягкой тканью. Загрязнения с поверхности мельхиора можно также снимать при помощи ватного тампона, предварительно смоченного в водке или спирте. Подойдет также водный раствор нашатырного спирта. После любого способа чистки украшения необходимо хорошо ополоснуть чистой водой и просушить.

Что касается профессионалов, то они мельхиоровые изделия чистят специальными средствами: всевозможными растворами, пастами, полиролями. Такие средства можно купить в ювелирных магазинах.