Каждый год на грядке горькие огурцы. Что нужно знать, чтобы огурчик был сладким на вкус, и куда девать горькие плоды

Ежегодно миллионы дачников выращивают на своем участке вкусные и хрустящие огурчики. Сортов на сегодняшний день очень много. Но все огурцы объединяет одно свойство — горечь. Давайте разберемся, несут ли пользу горькие огурцы и как бороться с неприятным вкусом.

Есть ли польза в горьких огурцах

Большинство огородников знают, что если плохо ухаживать за огурцами, они начинают вырабатывать кукурбитацин, то есть горчить. Употреблять горькие огурцы мало кто захочет. Но оказывается, кукурбитацин несет в себе несколько полезных свойств:

обладает обезболивающим свойством;оказывает противорадиационное действие;является желчегонным средством;положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы;замедляют рост патогенной микрофлоры, а также атипичных клеток;обладает повышенным уровнем антиоксидантов;показан при сахарном диабете.

Но у горького плода есть масса противопоказаний. Например, такие огурцы нельзя есть людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, мочевыводящей системой, щитовидной железой, а также беременным.

Почему горчат огурцы и что с этим делать

Горечь появляется по одной простой причине — нарушен полив огурцов. Для избежания неприятного привкуса культуру необходимо часто и обильно поливать, а чтобы вода дольше испарялась, грунт вокруг растений следует замульчировать соломой или агроволокном. А чтобы знойное солнце не доставляло много дискомфорта, накройте посадки сеткой, затеняя растения.

Но если горечи не получилось избежать, то можно замочить собранный урожай в воде на 12 часов. Также может помочь тепловая обработка во время засолки плодов.