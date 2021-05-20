Этим летом Google открывает розничный магазин в Нью-Йорке

Google уже некоторое время изучает витрины магазинов. Вот всплывающий район Сохо на Манхэттене, который мы посетили около 4+ лет назад. Но опыт компании в розничной торговле под собственным брендом был довольно ограниченным, что неудивительно, учитывая, что в первую очередь она всегда была софтверной компанией.

Этим летом, однако, компания присоединяется к растущему числу технологических компаний с собственными розничными магазинами. Первый Google Store открывается в районе Челси Нью-Йорка, в бывшем здании Управления порта, в котором также расположены офисы компании в Нью-Йорке.

Этот шаг следует по стопам Apple и Samsung — у обоих есть магазины поблизости (AmazonУ него также есть собственный книжный магазин, но он находится дальше по городу, возле Эмпайр-стейт-билдинг).

Как и у конкурентов, покупательский опыт будет в первую очередь сосредоточен на аппаратных продуктах Google, то есть на телефонах Pixel и различных домашних устройствах Nest. Предложения продуктов Google по-прежнему довольно ограничены по сравнению с подобными Apple и Samsung, хотя недавнее закрытие сделки по приобретению Fitbit должно помочь предложить немного больше разнообразия в ярко освещенных проходах.

Этот год — особенно странное время для открытия вашего первого розничного магазина. Некоторое время у Google было приличное количество торговых площадей в Челси, но Covid-19 почти наверняка помешал любым планам по запуску в прошлом году. Хотя Нью-Йорк довольно быстро вакцинировал свое огромное население: по состоянию на начало этого месяца 41% взрослых были полностью вакцинированы.

Тем не менее, Google уделяет здесь приоритетное внимание безопасности. Согласно сообщению в блоге,

В Google Store потребуются маски, средства гигиены для рук и социальное дистанцирование, и мы будем очищать все места несколько раз в день. Количество гостей внутри будет ограничено, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности во время покупок, а также будут доступны простые варианты получения. Мы продолжим внимательно следовать указаниям местных и национальных властей, чтобы адаптировать наши процедуры по охране труда и технике безопасности по мере необходимости.

Похоже, это часть более масштабного развития аппаратного обеспечения для компании, которая в последнее время испытывает трудности, особенно в мобильной категории. Google называет первый магазин «следующим важным шагом на нашем пути к оборудованию».