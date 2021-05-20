Красивый плетеный пучок для длинных волос: аккуратная прическа всего за 10 минут

Низкий пучок – очень распространенный вариант укладки длинных волос. Сделать его можно разными способами. Особенно нежно выглядит небрежно собранный пучок из скрученных и завязанных в узелок рыхлых жгутов. Плетение очень простое, но выглядит такая прическа красиво и непринужденно. Идеальный вариант для летних дней.

Создание прически

Сделать низкий пучок очень просто. Для этого потребуется расческа, две резинки для волос, несколько шпилек и совсем немного времени.

Нужно всего лишь следовать несложной пошаговой инструкции, и результат не заставит себя ждать:

В первую очередь необходимо зачесать волосы назад.Сначала сделать ровный прибор посередине, затем собрать два хвоста и зафиксировать. Хвостики разделить пополам, каждую половинку скрутить в жгут в одном направлении и переплести жгуты между собой в противоположном скручиванию жгутов направлении. Закрепить на концах резинкой для волос.Двойные жгуты развести в противоположные стороны (правый – влево, левый – вправо), чтобы получился крестик.

5. Завернуть левый жгут поверх правого, закрепить шпилькой. Правый жгут вывести поверх левого и тоже закрепить.

6. Концы аккуратно заправить под пучок и закрепить булавками.

Прическа готова.