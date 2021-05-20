Обзор первого привода Genesis G70 2022 года: правила взаимодействия

Вердикт

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Когда он прибыл в США, Genesis G70 2019 года стал первым признаком подлинных усилий относительно нового корейского люксового бренда, и он хорошо окупился многими престижными наградами « Автомобиль года » и другими наградами. Теперь, три года спустя, Genesis применил некоторые обновления к своему седану начального уровня, чтобы противостоять Mercedes-Benz C-Class и BMW 3 Series, которые за прошедшее время были либо переработаны, либо модернизированы.

Изменения в основном косметические, с некоторыми технологическими обновлениями информационно-развлекательной системы и небольшими изменениями упаковки. Но эти небольшие изменения, к счастью, сохранили привлекательный и увлекательный характер G70, который мы узнали за несколько кругов по технической трассе North Palm от Thermal Club и за 95-мильную поездку туда и обратно в горы Сан-Хасинто возле Идиллуайлд, Калифорния. В броне еще есть несколько щелей, но самый маленький Genesis остается довольно восхитительным компактным роскошным седаном.

Вердикт автомобиля относится только к его собственному сегменту, а не рынку новых автомобилей в целом. Чтобы узнать больше о том, как Motor1.com оценивает автомобили, щелкните здесь.





Зажим / Прижатие

Применение современных дизайнерских решений к существующему автомобилю может привести к мешанине из нового и старого, и, к сожалению, это касается G70 2022 года. Счетверенные лампы, которые выглядят такими связными и изящными на 2021 G80 и GV80, выглядят здесь второстепенными, особенно задние фонари, которые должны вписываться в те же отверстия в корпусе, что и уходящий G70. Значит, есть необычная пластиковая вставка цвета корпуса, разделяющая лампы со знаком равенства. Более того, на G80 и GV80 передние и задние фонари располагаются в одной плоскости при просмотре автомобиля в профиль, в то время как переднее освещение G70 намного ближе к земле, чем заднее.

Но не все так плохо. На пользу компактному седану работают новые передние крылья, которые заменяют хромированную отделку крыльев уходящего автомобиля более тонкими нижними отверстиями, напоминающими Bentley Continental GT и Flying Spur. Более того, у вентиляционных отверстий есть своя цель — уменьшить турбулентность под днищем кузова и улучшить аэродинамику. Эти крылья и более низкий, более агрессивный передний бампер также помогают выделить фирменную трехмерную плечевую линию Genesis, которая проходит по всей длине G70. И, к счастью, седан по-прежнему имеет такие же пропорции с длинным капотом и короткой декой, как всегда.

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Внутри G70 2022 года почти такой же, как и раньше. Стандартный 10,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей заменяет прежний 8,0-дюймовый дисплей, а также есть новая цифрово-аналоговая гибридная комбинация приборов с физическим спидометром слева и 8,0-дюймовым мультиинформационным дисплеем справа. Навигация теперь есть и на каждом G70, и дизайнеры немного изменили форму приборной панели, чтобы она лучше соответствовала большому экрану. Другие новые функции включают стандартную систему помощи при вождении на шоссе, адаптивный круиз-контроль на основе навигации, мониторинг слепых зон и предотвращение столкновений, а также мониторинг переднего столкновения с помощью системы помощи при перекрестках.

На большом центральном сенсорном экране теперь установлена ​​новейшая информационно-развлекательная система компании, которая выглядит красиво. В отличие от G80 и GV80, Genesis начального уровня не использует информационно-развлекательный контроллер с колесиком управления, полагаясь исключительно на сенсорный экран. Меньшая кабина G70 упрощает использование правой стороны экрана, чем на автомобилях семейства 80 среднего размера, поэтому мы не слишком расстроены упущением, а информационно-развлекательная система в основном проста в использовании, с жесткими кнопками для звука, навигация, карты и настраиваемый фаворит.







На правильном пути

Трансмиссия и подвеска G70 2022 года претерпели лишь незначительные изменения. Он оснащен тем же стандартным двигателем — 252-сильным, 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 260 фунт-футов — с 3,3-литровым V6 с двойным турбонаддувом, производящим 365 пони и 376 фунт-фут в качестве опции. Задний привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач входят в стандартную комплектацию обоих двигателей; Полный привод является необязательным, но не тратьте слишком много времени на поиски доступной шестиступенчатой ​​механической коробки передач уходящего автомобиля, так как он был официально снят с производства из-за низких продаж.

Новый для модели 2022 Sport + режим движения обеспечивает переключение на пониженную передачу с согласованным числом оборотов, предотвращает переключение передач во время поворота и предотвращает автоматическое переключение на повышенную передачу в ручном режиме. Эти дополнения помогают Genesis G70 расширить и без того впечатляющий список характеристик, в частности дифференциал повышенного трения 3.3T Sport Prestige, тормозной пакет Brembo и амортизаторы с электронным управлением. Это та машина, которую мы использовали на трассе в Thermal, и она поражала нас практически в любой динамической ситуации.

G70 взлетает с места, как борзая, преследующая кролика.

G70 взлетает с места, как борзая, преследующая кролика, благодаря стандартному управлению запуском, лающий звук выхлопа с самого начала объявляет о спортивных намерениях седана. Однако мы хотели либо более быстрой трансмиссии — она ​​может быть немного медленной при переключении на пониженную передачу сама по себе, — либо более отзывчивого переключения передач с переключением подрулевых лепестков. Эти тормоза Brembo мастерски справляются с задачей обуздать все 365 лошадей, когда они требуются, без заметного ухудшения характеристик, круг за кругом. А благодаря крутым поворотам и подметальным машинам North Palm G70 поворачивает резко и с почти идеальным балансом управляемости… пока вы не нажимаете на педаль газа.

На выходе акселератор приводит к забавной и легко контролируемой избыточной поворачиваемости с удивительным количеством боковых движений, прежде чем режим Sport + сработает и исправит траекторию. Дроссельная заслонка ощущается как двухпозиционный переключатель — легкие и средние входы приводят к турбо-задержке, в то время как тяжелые включают питание сразу, и даже после нескольких попыток нам было трудно изменить точное количество мощности, необходимое для плавный угловой выход. Конечно, более опытный водитель мог бы пройти круг лучше, чем ваш настоящий, и дрейфовать G70 от вершины к вершине в любом случае — хорошее развлечение.









От пальм к соснам

Шоссе 74, метко названное «Пальмы и сосны», ведет вверх из долины Коачелла через крутые повороты и широкие повороты. Наш маршрут от Палм-Дезерт до Горного центра — один из менее технических участков дороги, с поворотами с постоянным радиусом и относительно простыми переходами, позволяющими нам почувствовать G70 в менее сложных условиях. И хотя маленький Genesis — забавная горстка на трассе, на извилистой дороге он гораздо послушнее.

В менее агрессивных настройках спортивного вождения G70 может похвастаться резким и интересным акселератором, но поведение при частичном открытии дроссельной заслонки более сговорчиво. Точно так же немного более медленный темп позволяет автоматической коробке передач более эффективно выбирать передачи, хотя твердые переключения могут использовать чуть больше плавности и утонченности. Повороты по-прежнему превосходно резкие, и Genesis уверенно справляется с неровностями в середине поворота, но мы почувствовали немного больший крен кузова сзади, чем ожидалось, исходя из нашего опыта на трассе. Как только задние конечности принимают набор, G70 заставляет водителя быстро (и увлекательно) работать на горной дороге.

Если еще больше замедлить темп, можно увидеть спортивный седан, который не экономит на изысканности. Езда по автостраде жесткая, но никогда не резкая, а шум ветра и шин почти нулевой. Интерьер также может похвастаться широким использованием материалов soft-touch, в том числе приборной панели из кожзаменителя и центральной консоли, которые делают его богаче, чем можно было бы предположить по его стартовой цене в 37 525 долларов. Стеганая кожаная обивка — это дизайнерский выбор, который начинает казаться преувеличенным, но сами сиденья удобные и удобные — три часа за рулем не выявили точек давления или онемения.

Вернувшись в Палм-Дезерт и борясь с дневным движением по автостраде, мы оценили стандартный набор технологий помощи водителю G70. Система Highway Drive Assist, которая отличается от других продуктов Hyundai, Kia и Genesis, отлично справляется с удержанием седана в центре полосы движения, даже по разрозненным шоссе из бетонных плит Южной Калифорнии. Седан также получил камеру линейного обзора компании, отображаемую вместо цифрового тахометра всякий раз, когда включается сигнал поворота. В сочетании с гладкой ездой G70 и тихой кабиной система помощи водителю помогает очень хорошо снизить утомляемость водителя.

Вовлечение

Genesis G70 2022 года сохраняет многое из того, что делало его фаворитом поклонников за последние три года — отличный баланс управления, мощный двигатель и удобный и хорошо продуманный интерьер. Его слегка сломанный стиль — единственная претензия, которую мы можем предъявить к обновленному четырехдверному автомобилю, который получил достаточно технологических улучшений и добавленных стандартных функций, чтобы сделать модель 2022 года простой по сравнению с ее предшественницей.

Достаточно ли он хорош, чтобы отбиться от более дорогих BMW M340i, Mercedes-AMG C43 и Audi S4 — вопрос другого дня, но позвольте нам дать вам еще одну цифру, прежде чем вы уйдете: 51 945 долларов. Это цена полностью загруженного G70 3.3T Sport Prestige с задним приводом, который может похвастаться всеми характеристиками и роскошью, которые бренд может предложить этому сегменту. Более того, седан такой же интересный и привлекательный, как и любой из его вышеупомянутых конкурентов, даже если ему не хватает некоторых трековых изысков. Genesis G70 2022 года — это еще один добросовестный представитель бренда, как дома на средних улицах Палм-Спрингс или в горах.