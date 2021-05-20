Тайная переписка мужа с другой женщиной: как себя вести, чтобы спасти брак (три реальные истории)

Социальные сети стали атрибутом современной жизни. Многие пользуются ими, чтобы поделиться фотографиями из отпуска, рассказать о достижениях ребенка или собственных успехах. Но современные средства связи могут стать камнем преткновения в семейных отношениях. Что делать, если муж пишет другой? Почему это происходит? И как наладить отношения с супругом?

Три истории из жизни

Елена не понимает, почему на странице муже не указано, что он состоит в браке. У женщины и ее избранника нет «общих» друзей. Мужчина никогда не выкладывает совместные снимки с супругой, не пишет о семейной жизни. Судя по профилям в соцсетях, он является холостяком. Елене кажется, что избранник стесняется супруги и статуса человека, который состоит в браке.

Мария заметила, что муж пишет другой, а точнее, своей бывшей девушке. Они обмениваются снимками, флиртуют, шутят. Мужчина не скрывает от Марии переписку. Но женщину беспокоит, что избранник общается с бывшей каждый день, несмотря на то что у них обоих уже давно есть свои семьи.

Света и Сережа живут вместе 5 лет. У пары недавно родился ребенок. Света стала замечать, что супруг переписывается в социальной сети с девушками. Сережа объяснил, что создал эту страницу для работы. И не отвечает на сообщения девушек. Через некоторое время Света воспользовалась телефоном мужа. И случайно обнаружила там переписку с одной из девушек из социальной сети.

Она поговорила с мужем, но тот сказал, что эти разговоры для него ничего не значат. Сережа пообещал прекратить общение с девушками. Но вскоре снова стал переписываться с ними. Света переживает, что эти разговоры превратятся во что-то большее.

Три причины подобного поведения

Общение в Сети – безобидный для мужчины способ восполнить то, чего ему не хватает в семье. Такое поведение супруга может быть вызвано разными обстоятельствами.

По мнению психологов, чаще всего этому способствуют следующие причины:

Недостаток душевного тепла со стороны супруги.Нехватка общения в паре. Если женщина слишком увлечена бытом и воспитанием детей, мужчине хочется завоевать хоть немного пространства для себя. Такая ситуация нередко наблюдается в семье вскоре после рождения малыша. Молодая мама так поглощена заботой о своем чаде, что ей не хватает сил и времени на супруга.Недостаток благодарности и восхищения. Мужчине необходимо чувствовать, что жена ценит его усилия, старания, достижения.

Советы

Как спасти брак и не допустить, чтобы безобидная переписка с представительницами слабого пола разрушила семью?

Психологи дают такие рекомендации:

Следует оценить свои отношения. Семья должна действовать как единая команда, работать над решением проблем. Для этого необходимо, чтобы супруги могли открыто разговаривать друг с другом.Ограничения. Человек должен отдавать себе отчет в том, сколько времени он проводит в соцсетях. В паре следует установить четкие правила. Например, муж не должен использовать телефон или планшет на прогулке с семьей, а уделять это время близким.Обмен паролями. Это радикальная, но символичная мера. Она демонстрирует доверие друг к другу. При этом супругам следует помнить об уважении к личному пространству партнера. И не проверять его переписки без необходимости.Вопросы. Если на странице мужа жена увидела подозрительную информацию, ей следует поговорить об этом. Но беседа не должна проходить в форме обвинений. Лучше выразить заинтересованность в виде прямого вопроса.Социальные сети для общения с мужем. Можно использовать их как средства для обмена смешными картинками, интересными ссылками. Это создаст у мужа ощущение, что жена всегда рядом и в реальном, и в виртуальном мире.Супруге следует посмотреть, что пишут другие об ее избраннике. Это может принести пользу в те периоды, когда в отношениях назревает кризис.Партнерам надо использовать любую возможность, чтобы провести время вместе. Ради этого стоит преодолеть усталость и соблазн пролежать весь вечер на диване со смартфоном.Супругам следует честно сообщать друг другу о своих чувствах. Не надо бояться говорить избраннику о том, какие черты его характера вызывают негативные эмоции. При этом важно избегать жесткой критики и обвинений.Не следует обсуждать семейные отношения в Интернете.

Рекомендации для мужа

Как себя вести супругу, если избранница недовольна его общением в Интернете?

Прежде всего стоит обозначить в Сети свой статус женатого человека.

Не следует размещать в Интернете информацию, которую лучше держать в секрете. Недоброжелатели могут использовать ее.

Не надо поддерживать дружеских отношений с бывшими избранницами. Возобновление контактов с девушкой, с которой мужчина встречался в юности, вызовет у него приятные эмоции. Но жене такое общение вряд ли понравится.

Не нужно «прятаться» от семейных проблем в Интернете. Лучше найти в себе силы и принять меры, чтобы исправить ситуацию.