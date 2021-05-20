Предстоящий конкурент Mercedes-AMG EQS Teslaтрансмиссия ‘s Plaid

— AMG-EQS получит полный привод и выходную мощность намного выше 600 л.с.

— К 2030 году Mercedes планирует предложить 130 электрифицированных автомобилей, включая электромобили, PHEV и полные гибриды.

Замеченный при выходе из штаб-квартиры AMG недалеко от Нюрбургринга, здесь у нас есть предстоящий EQS Mercedes-AMG, который появится в выставочных залах в следующем году. Хорошо видны карбон-керамические тормозные диски и желтые суппорты AMG спереди. На данном этапе неясно, будут ли внесены изменения в дизайн передней и задней панели.

Однако, если это так, они будут незаметными, но в настоящее время они скрыты под оберткой. Автомобиль может сидеть немного ниже, чем его обычные стабильные собратья, и может стать на дюйм или два шире. Однако можно сказать наверняка, что AMG-EQS получит полный привод и выходную мощность, значительно превышающую 600 л.с. AMG-трансмиссия будет разработана, чтобы конкурировать с TeslaПлед трансмиссия. Последний скоро будет доступен на Model S и Model X.

Mercedes-Benz также работает над обычным EQE, который будет официально представлен позже в этом году. Пока нет информации о цене, но мы ожидаем, что она будет соответствовать Tesla Model S, от 70 000 евро. Темпы электрификации Daimler набирают обороты, поскольку компания целиком и полностью погружается в сферу электромобилей. Фактически, Mercedes планирует предложить к 2030 году 130 электрифицированных автомобилей, включая электромобили, PHEV и полные гибриды.