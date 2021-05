Скандалы: Юрий Глоцер спродюсировал отмывание

В отношении владельцев и менеджеров банка «БФГ-Кредит» возбуждено новое дело

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. По версии следствия, банкиры, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.

Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. Генерал-майор, возглавляющий теперь единое следственное подразделение центрального аппарата комитета (в него вошло главное управление по расследованию особо важных дел), сделал это, поскольку один из фигурантов расследования, господин Пуресев, имеет статус действующего адвоката — члена чеченской коллегии адвокатов «Низам». За исключением господина Пуресева, который содержится с прошлого года в СИЗО, обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) криминальных средств организованной группой в особо крупном размере) его соучастникам предъявлено заочно. Ранее все они были объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб.

Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток страниц. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших их по договорам купли-продажи или оплаты услуг.

В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD.

По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб.

Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, ЦБ отозвал за многочисленные нарушения еще в 2016 году. Вскоре после этого Россию покинули топ-менеджеры и совладельцы банка. По некоторым данным, господин Глоцер, в свое время возглавлявший кинопродюсерскую фирму, сейчас находится на Украине, откуда пытается добиться, чтобы Интерпол исключил его из своей разыскной базы.

Николай Сергеев