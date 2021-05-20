Как визуально увеличить объем волос: 5 манипуляций с шевелюрой

Все женщины мечтают о том, чтобы их волосы были густыми, пышными и красивыми, но, к сожалению, природа наградила такой шевелюрой лишь немногих, а остальные только и думают о том, как увеличить ее пышность. Однако этой проблеме можно помочь, ведь существует сразу 5 манипуляций, которые позволят в кратчайшие сроки обрести желаемую шевелюру и покорить ею всех без исключения.

Мытье головы

Чтобы волосы стали более пышными, наносить шампунь нужно прямо на их корни. Затем его нужно хорошенько вспенить, и только после этого распределять по всей длине волос. А вот из-за кондиционеров и некоторых масок волосы станут более тяжелыми и могут потерять в объеме, так что их на корни наносить не нужно, а лучше сразу распределять по всей длине.

Сушка волос

Большинство людей сушит свою шевелюру, когда она у них еще мокрая, и при этом еще ее расчесывают, чтобы волоски были послушными, гладкими и ухоженными. Но если волосы тоненькие и им не хватает объема, то не нужно расчесывать их во время сушки. Напротив, нужно стать, наклонить голову вниз и после этого начать сушить волосы, направляя поток воздуха от фена прямо на их корни.

Стрижка

Не все прически так уж хороши. Так что если вы не являетесь обладательницей густой шевелюры, то лучше не отращивать слишком длинные волосы. Лучше остановиться на стрижке средней длины или короткой. А если уж так хочется, чтобы волоски были длинными, то нужно отдать предпочтение многоступенчатой стрижке.

Стайлинговые средства

Любые средства с содержанием масла и несмываемые маски утяжеляют шевелюру, из-за чего часть ее объема может быть утеряна. Так что лучше использовать более легкие средства для укладки волос, вроде пенок или мусса. Но и ими злоупотреблять не стоит – достаточно выдавить лишь один шарик средства и распределить его по всей длине волосков.

Пробор

Прямой пробор всегда идет посередине головы и делит волосы на две равные части. И хоть это выглядит красиво, но не всем подойдет. Например, обладательнице не самых густых волос лучше делать боковой, зигзагообразный или низкий боковой пробор, так как именно он позволит создать видимость объема у корней.