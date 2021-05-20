Что из летних трендов можно носить в офис: модные идеи и советы по составлению образа
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Скоро наступит самое настоящее лето, и нужно решить, что носить в офис, чтобы выглядеть стильно, эффектно, элегантно и при этом уместно. Также важно подчеркнуть свою женственность. Вот некоторые тренды, которые отлично подойдут для офиса и помогут вам выглядеть просто фантастически.
Платья-рубашки с босоножками (главное фото)
Платья-рубашки просто отлично подходят к совершенно любому случаю. Они хорошо смотрятся на каждой девушке, независимо от типа ее телосложения. Кроме того, такой наряд очень удобный и выглядит круто. Эффектно выглядит сочетание платья-рубашки вместе с модными босоножками.
Кожаные шорты с укороченным топом
Сейчас кожаные шорты пользуются большой популярностью у модниц и являются актуальным элементом в летних нарядах. Именно поэтому стоит приобрести для себя такой предмет гардероба, чтобы выглядеть просто фантастически.
Кожаные шорты отлично смотрятся вместе с базовыми или другими, более яркими предметами одежды. Например, можно надеть их вместе с укороченным топом.
Жилеты с мини-юбками
Мини-юбки являются основой любого гардероба, и их можно носить для любого случая.
Если вы хотите придать своему наряду более формальный вид, то стоит сочетать этот предмет гардероба с удлиненным жакетом и простой футболкой.
“Ковбойские” комбинезоны
Если не знаете, что именно вам надеть, то стоит выбрать для себя “ковбойский” комбинезон.
Это безупречное решение для составления офисного стиля. Комбинезон можно сочетать с сандалиями или тапочками.
Жилет в качестве топа
Осенью и зимой многие женщины поверх блуз и рубашек надевают трикотажные или шерстяные жилеты.
Летом такие жилеты можно носить в качестве топа. Они отлично будут смотреться вместе с шортами или брюками средней длины.
Широкое черное платье
Достаточно часто бывает так, что просто не знаешь, что надеть. В таком случае просто идеальным вариантом станет черное платье миди.
Этот наряд помогает несколько разнообразить создаваемый образ, а также сделать его более эффектным, стильным и восхитительным.
Легкие летние брюки
Летом легкие штаны станут отличным вариантом для офиса. Большим плюсом является то, что они прекрасно сочетаются практически с любым предметом гардероба и обувью.
Платья с цветочным принтом
Если и есть одежда, которая никогда не выйдет из моды и всегда будет оставаться актуальной, так это платья с цветочным принтом.
Этот наряд отлично подойдет для девушек с любым телосложением, независимо от возраста. Это самая настоящая классика, которая отлично сочетается с кроссовками.
Розовые платья
Розовый цвет смотрится просто фантастически, независимо от его оттенка. Поэтому вы можете выбрать платье, выполненное в пастельных тонах или более яркого цвета.
Длинные платья с босоножками
Очень красиво смотрится наряд миди вместе с римскими сандалиями. Этим летом популярностью пользуются платья более темных и насыщенных тонов.
Они идеально подходят для придания образу определенной формальности.
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