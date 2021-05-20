Вован и Лексус не заметили, как NED Юлю в президенты готовит

Многие, наверное, уже посмотрели очередной пранк Вована и Лексуса, в котором они успешно развели руководство Национального фонда в поддержку демократии (NED) на откровенный разговор с якобы Светланой Тихановской и ее помощником. Если вкратце, то речь идет о том, что NED активно поддерживает оппозиционное движение в Беларуси и в России. Они надеются на то, что оппозиционные силы стран объединятся, и в конечном итоге нанесут сокрушительный удар по правящим режимам. В общем-то ничего нового.

Однако, есть в этом видео одна замечательная ошибка переводчика. Обратите внимание на фразу, которую произносит президент NED Карл Гершман на отметке 10:48.

https://youtu.be/qLcjQLs3ROM?t=648

"У нас, конечно, есть большие надежды, что, возможно, в будущем мы могли бы говорить о ком-нибудь вроде …" И в этот моменте Вован и Лексус ошиблись в переводе. Следующее слово огни поняли как YOU – ты. Но на самом деле там было Julia – Юлия. И это кардинально изменило смысл фразы. Фактически, президент NED в разговоре с Тихановской в моменте, когда они обсуждают отношения между белорусской и российской оппозицией, признался, что они очень надеются, что когда-нибудь в будущем некая Юлия станет президентом.

О какой Юлии идет речь? Ответ, имхо, на поверхности, а параллель очевидна. Юлия Навальная в России, Светлана Тихановская в Беларуси.

Дальнейшие выводы предлагаю делать самим. Не хочу влезать в политические дискуссии.