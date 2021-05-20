Поистине использует звездную силу Дуа Липы по мере обострения сельтерских войн



Этот алкогольный напиток подписал с британской певицей Дуа Липа многолетнее спонсорское соглашение, в рамках которого трехкратный обладатель премии «Грэмми» становится центром его крупнейшей маркетинговой кампании. Портфолио ароматов Truly выросло почти до 30, начиная от холодного чая и заканчивая фруктовым пуншем, поэтому он привлек разносторонне одаренного певца, чтобы отразить его разнообразный выбор.

Рекламная кампания называется «Никто — не один вкус» и начинается с 30-секундного телевизионного рекламного ролика в программе «Субботним вечером в прямом эфире» на этой неделе. Режиссер знаменитый фотограф Дэвид Лашапель, частично анимированный рекламный ролик показывает, что Липа исследует «радостный мир, полный вкуса» и посвящен ее хитовой песне «Physical». В рекламе также появляются фразы, связанные с другими чертами характера Липы, такими как двуязычие и мама-собака.

«В нас так много частей, которые делают нас уникальными, и многие части меня, о которых люди не знают», — сказала Липа в эксклюзивном интервью CNN Business.

«Я хочу, чтобы люди знали, что для меня есть нечто большее, чем просто певица», — сказала она, указывая на свои многонациональные корни, когда она родилась в Соединенном Королевстве у родителей косовских албанцев. Ее музыка также выходит за рамки жанров, которые часто представляют собой смесь диско, хауса и поп-музыки 80-х.

Липа добавила, что она сотрудничает только с теми брендами, которые ей нравятся, и что кампания выглядит инклюзивной и аутентичной. Возможно, самым большим преимуществом партнерства является «специальный пакет» напитков Truly, который ей отправляют в Лондон, где она проживает, потому что он там еще не продается. Ее любимый вкус — лимонад с манго и отмечает, что она пьет только по выходным.

Дон Лейн, вице-президент Truly, сказал CNN Business, что рекламная кампания показывает, что Truly — это не «пони с одним трюком» и что он является лидером в области инноваций, указав на его растущий список вкусов, которые превосходят своих конкурентов.

«Наши пьющие ищут разнообразия во всем, что они делают, в том числе во вкусах и ароматах», — сказал он. «Мы все застряли в карантине в течение последних 15 месяцев, и сейчас мир нуждается в том, чтобы расслабиться и повеселиться. Крепкий зельтер должен стать помощником в этом опыте».

Лейн отказался сообщить, сколько стоит кампания, но сказал, что она «огромна». Truly ранее рекламировалась на телевидении, но эта кампания шире, потому что она включает в себя внешнюю и цифровую рекламу, а также аспект социальных сетей с фильтром Instagram, который Липа будет использовать перед своими 66 миллионами подписчиков.

Выбор Липы был «очень осторожным решением», — сказал Лейн, добавив, что они выбрали ее из-за ее молодых и преданных поклонников. «Она действительно связана с нашей целевой аудиторией: она молода, она радостна, и она более чем похожа на глаза», — сказал он.

Летом Липа станет самым известным лицом бренда, включая группу влиятельных лиц в социальных сетях. Первая часть кампании завершится этой осенью виртуальным концертом «Truly Inspired», который будет курировать певица и будет включать ее выступление. Поклонники также могут войти, чтобы выиграть VIP-опыт лично.

Продажи продолжают расти

Принадлежит материнской компании Сэма Адамса, Бостонское пиво (СЭМ), марка сельтерской воды катапультировалась в своем пиве и теперь является самым продаваемым брендом компании. В последние годы компания регулярно превосходила ожидания аналитиков из-за сильных продаж Truly, что позволило ей занять второе место в рейтинге самых продаваемых брендов в стране после конкурента White Claw.

По данным Nielsen, вместе эти два бренда занимают около 75% рынка алкогольных напитков. Однако их лидеры находятся в опасном положении, поскольку все больше конкурентов входят и расширяют свои предложения, включая новые варианты от Molson Coors, Constellation Brands и Anheuser-Busch. (Буквально сегодня Bud Light Seltzer выпустила новую разновидность упаковки, в которой сочетаются вкусы лимонада и чая со льдом.)

«Это беспорядочная категория, потому что людям нравится пробовать разные вещи, и нет лучшего места для этого, чем Truly», — сказал Лейн. Это побудило компанию постоянно выпускать новые вкусы и даже версию с высоким содержанием алкоголя.

По словам Лорана Гранде, аналитика Guggenheim Securities, такая стратегия действительно имеет преимущество. В недавней заметке он предсказывает, что в этом году продажи Truly вырастут на 110%. Новые вкусы Truly — это «быстрорастущие альтернативы с более смелым вкусом», которые «должны помочь сократить разрыв в доле с White Claw», — написал он.

Что касается Лейна, он видит, что успех Трули во многом повторяет успех Липы.

«Она — огромная звезда, восходящая подобно тому, как поднимается Трули», — сказал он. «Мы поднимаемся, а она поднимается, и мы думали, что это брак, заключенный на небесах».