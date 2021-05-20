 

Сэндвич с курицей Burger King получил новое название

20.05.2021, 10:30, Разное
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Сеть бургеров впервые анонсировала свой новый сэндвич с курицей в феврале. С тех пор он выкатывает бутерброды, которые подают на картофельной булочке с солеными огурцами и пикантным соусом, в своих магазинах в США.
Битва за превосходство с хрустящей курицей накаляется с тех пор, как сэндвич с курицей Popeyes дебютировал в 2019 году и был распродан за две недели. После немедленного успеха сэндвича Popeyes сети быстрого питания добавили или повторно представили свои собственные версии продукта. Макдоналдс (MCD) и KFC, например, в этом году запустили в продажу хрустящие сэндвичи с курицей. KFC недавно заявила, что ей трудно удовлетворить спрос на сэндвичи с курицей.

Burger King работал над своим сэндвичем около двух лет, прежде чем вывести его на рынок, сказала CNN Business Элли Доти, главный маркетинговый офис Burger King North America. Чтобы отличить продукт, Burger King также переименовал сэндвич, назвав его Ch’King (ранее он назывался хрустящим сэндвичем с курицей в панировке вручную).

Теперь, когда бутерброд официально здесь бренд планирует повысить узнаваемость и стимулировать продажи с помощью специального предложения: с 3 по 20 июня клиенты, заказавшие Ch’King через веб-сайт или приложение Burger King, получат Whopper бесплатно.

Кампания проходит в то время, когда запасы курицы ограничены. По словам Доти, Burger King «не застрахован» от этих проблем. Но во время поэтапного развертывания бренд обеспечил поставки курятины, сказала она.

«Мы использовали время … чтобы заблокировать нашу цепочку поставок», — сказала она. «Мы уверены, что сможем обеспечить наши запуски». По словам Доти, поэтапное внедрение также дало сотрудникам время привыкнуть к процессу приготовления нового сэндвича.

По словам Доти, сэндвич будет стоить от 3,99 до 4,99 доллара в зависимости от рынка.



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