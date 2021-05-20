Москвичу Владимиру Клутину пришёл счёт за вмешательство в американские выборы

Московский пенсионер Владимир Клутин обнаружил в своём почтовом ящике письмо из Вашингтона, в котором неизвестные требуют от него перевести 10 миллиардов долларов на счёт Федеральной Резервной Системы США.

Поскольку 68-летний Клутин не владеет английским (в школе он изучал немецкий), то попросил перевести текст письма одну из своих дочерей.

– Тут много всяких бюрократических штампов, но смысл сводится к тому, что мой отец якобы виновен во вмешательстве в выборы президента США путём организации хакерских атак. Отправителем указана администрация президента США, адрес получателя – просто “Москва, Владимиру Клутину”, – прокомментировала странное послание дочь Клутина Елизавета.

– Понятия не имею, как это письмо ко мне попало! Разумеется, я ничего никому выплачивать не буду. Да и где я возьму миллиарды долларов с пенсией в 13 тысяч рублей? Разве что свою ржавую “Ниву” с прицепом продам. А уж про организацию хакерских атак смешно и говорить – я компьютер-то просто включить могу только с помощью дочек! – резюмировал Клутин.

На запрос пенсионера в “Почту России” там ответили, что письмо доставлено верно.

– Вы должны гордиться нашей почтовой службой, которая может найти человека, зная только его имя и фамилию! – сообщили в службе поддержки почтовой организации.

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