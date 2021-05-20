 

Святая великомученица Надежда стала небесной покровительницей Пионерской организации

20.05.2021, 8:11, Разное
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В день 103-й годовщины со дня основания Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина пионеры обрели свою небесную покровительницу.

По просьбе президента Совет Федерации назначил на это место святую великомученицу Надежду.

Надежда жила во II веке нашей эры. Она была средней из трёх дочерей миланской вдовы Софии. Приехав в Рим, София вместе с дочерьми попала в лапы императора Адриана, который захотел совратить их с христианского пути и заставить поклониться богине Артемиде. Однако ни посулы, ни пытки не заставили их отказаться от своей веры. Тогда Адриан приказал обезглавить Надежду и её сестёр.

– Не случайно основательница пионерской организации Надежда Константиновна Крупская была при крещении наречена именем святой Надежды. С этим именем она получила мужество и стойкость, которые передала многим поколениям пионеров. Фашисты на своём опыте убедились, что пионера можно обезглавить, но нельзя заставить кричать «Хайль», – заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Завод РПЦ в Софрино получил большой госзаказ на производство икон святой Надежды. По решению Совфеда, в каждом пионерском отряде должна быть икона, а также парадная хоругвь с её изображением. Пионерские линейки будут сопровождаться молитвой святой великомученице и поклонению частицам её мощей, которые МИД России надеется получить из Эльзаса. Если это не удастся, мощи будут обретены в России.

Первый пионерский молебен в честь небесной покровительницы состоится 17 сентября по юлианскому календарю, в день памяти святой Надежды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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