 

“С этого всё начинается” – Яровая предложила запретить россиянам покупать виртуальное оружие в играх

20.05.2021, 8:10, Разное
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Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что необходимо разработать законопроект, который бы ограничивал оборот виртуального оружия так же, как и реального.

Депутат указывает, что компьютерные игры работают, как тренажёры для будущих боевиков, и закладывают ложные представления о том, что гражданское лицо имеет право владеть оружием.

– С этого всё начинается: человек пошёл в игротеку или у себя на компьютере нечто такое запустил и пропал… Это же тренажёр фактически. Вот террористы, которые в США взорвали небоскрёбы, они тренировались тоже на компьютерных тренажёрах летать на самолётах. А сейчас под видом игр нашему населению подсунули фактически такие же тренажёры по стрельбе, чтобы вбивалась эта мысль, что простой человек может иметь пистолет или автомат, чтобы обучалась молодёжь для вооружённого захвата власти. Их потом накачают ещё идеологией и вот эти все игры выйдут таким боком, что должно быть страшно представить любому человеку, – сказала она на пленарном заседании.

Яровая предложила запретить россиянам покупать виртуальное оружие в играхПо словам Яровой, есть “донесения разведки и важные свидетельства”, что игры-шутеры разрабатывались в ЦРУ специально с такой целью.

– Под видом игр Запад фактически тренирует у нас в стране целую свою армию для экстремизма, терроризма и не только. Посмотрел в игре, где у автомата курок, где лента, довёл это там до автоматизма и всё – это же готовый убийца. Ему сказали, он пошёл стрелять уже не из нарисованного оружия, а из настоящего, вот так это работает, – пояснила она.

Депутат предлагает внести поправки в закон об обороте оружия и считать его нарушением покупку даже виртуального оружия.

– Можно обсуждать особые варианты наказания. Если оружие виртуальное, то и срок условный, например. Такой гуманизм до поры, до времени мы можем проявлять. Но контролировать это надо: нет фактического отличия виртуального оружия от реального, это всё равно покупка, оборот, владение и так далее, там целый букет по статье набирается таким вот игрокам. Вопрос только в том, когда такие люди получат команду из Вашингтона. Нам доводить до этого просто нельзя, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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