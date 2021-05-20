«Клоун из Сэндауна» – Пришелец? Робот? Шутка?

Клоун из Сэндауна был странным существом, с которым столкнулись двое маленьких детей, отдыхавших на острове Уайт (Великобритания) в мае 1973 года. Пойдя на звук странной сирены, дети перешли по мосту через ручей и встретили неопознанное существо.

Так называемый Клоун из Сэндауна или Сэндаунский клоун или Сэм – Сэндаунский клоун-призрак – странное существо, на которого наткнулись два маленьких ребенка во время отдыха возле озера Коммон в Сэндауне, остров Уайт, Великобритания в 1973 году.

В западных странах любят бояться клоунов, о них выпущены десятки фильмов ужасов, а один из американских серийных убийц буквально работал клоуном на детских праздниках. Так что это случай неспроста многие называют подделкой, устроенной какими-то шутниками.

Однако некоторые детали указывают, что это не было розыгрышем и двух детей в самом деле заманило к себе некое существо.

Остров Уайт находится на юго-востоке Англии в проливе Ла-Манш, в двух милях от берега Хэмпшира. Тут давно любят отдыхать британские туристы из-за умеренного климата и природной красоты.

Курортный городок Сэндаун считается настоящим приморским Раем, здесь в том числе есть престижный гольф-клуб для обеспеченных туристов под названием Shanklin & Sandown.

В мае 1973 года примерно в 16.00 семилетняя девочка по имени Фэй (псевдоним) и ее неназванный приятель – мальчик того же возраста бродили по холмам и кустам этого гольф-клуба, пока их родители предавались игре.

Внезапно дети услышали громкий звук, похожий на отдаленный гул сирены Скорой помощи. Детей очень заинтересовал этот звук и они пошли на него, как крысы на дудочку крысолова. Они перешли поле, пробрались через густую живую изгородь, а потом направились к заболоченному лугу, примыкающему к заброшенной части аэропорта Сэндауна.

Когда они вышли на очередную поляну, гудение "сирены" резко прервалось. Тогда Фэй и ее друг решили тут все хорошо осмотреть и вскоре заметили небольшой деревянный мост через узкий ручей. Они без страха перешли на другую сторону.

Внезапно из-под моста высунулась огромная рука в синей перчатке с тремя пальцами и поманила детей к себе. Дети завороженно подошли ближе и тогда из-под моста появилась гуманоидная фигура очень большого роста, более двух метров.

Даже в тот момент дети были куда больше удивлены, чем напуганы, и даже не подумали о том. чтобы убежать.

"Оно было большого роста, выше 7 футов (210 см) и не имело шеи, так что казалось, что его голова сидит прямо на плечах. На нем была остроконечная шляпа, которая переходила в красный воротник рваной зеленой туники. К верхней части шляпы крепилось что-то вроде круглой черной ручки, а по бокам шляпы находились две палочки-антенны", – так существо позже описывали дети.

"На лице были треугольные отметина на том месте, где должны были быть глаза, вместо носа коричневый квадрат, а губы желтые и неподвижные. На белоснежных щеках тоже были геометрические отметины, а прядь рыжих волос падала на лоб из-под шляпы. На рукавах и штатах внизу торчали рюши".

На босых ногах существа было по три пальца, как и на его руках.

Дети решили, что перед ними что-то вроде ярмарочного клоуна, тем более, что далее это существо не нападало на них и не вело себя агрессивно, а сделало то, что можно было назвать трюком или фокусом.

Сначала это существо достало откуда-то небольшую книжку, а потом уронило ее с моста в ручей и далее начало плескаться в ручье, комично доставая книгу из воды. Потом оно выскочило из ручья, совершая невозможно длинный прыжок и двигаясь неловко, словно астронавт по поверхности Луны.

Потом существо скрылось в строении рядом, похожем на строительный металлический сарай без окон. Дети стояли рядом некоторое время, ожидая, что существо появится снова, а потом решили уходить. Но когда они отошли на сотню метров от строения, "клоун" выскочил наружу и теперь он держал в одной руке что-то похожее на микрофон с проводом и предположительно, именно это устройство издавало звук сирены, которую ранее слышали дети.

Снова раздалась сильная сирена и теперь это звучало настолько громко и пугающе. что мальчик не выдержал, заплакал и побежал прочь. Тогда сирена умолкла и клон произнес в микрофон странную фразу "Ты еще здесь?".

Мальчик остановился, удивленный вопросом, а потом решил вернуться к подруге. Оба они в тот момент решили, что существо им не враг и что с ним можно попробовать весело провести время.

Далее существо снова достало свою книжку, которая была еще мокрой после падения в ручей и начал там что-то рисовать карандашом. Он написал очень корявую фразу, словно ребенок. который первый раз пользуется буквами. Однако дети смогли прочесть эту фразу. Она гласила: "Привет, я во всех цветах, Сэм".

После этого существо заговорило без помощи микрофона и его большие желтые губы при этом совсем не двигались. По словам Фэй, то, каким образом разговаривал "клоун", напоминало попытку человека говорить с закрытым ртом, то есть это звучало странно и невнятно. Впрочем, она и ее друг-мальчик решили, что все это из-за маски, которая надета на клоуне.

Далее дети спросили клоуна, почему его одежда такая рваная, и тот ответил, что у него нет другой одежды и что это его единственная. Потом Фэй осмелилась и все-таки спросила, человек ли он. И клоун ответил следующее: "Не совсем, я нечто странное".

"Что именно?", – спросили дети, но клоун снова неопределенно ответил "Вы знаете". В дальнейшей беседе с детьми он часто отвечал на их вопросы этими же словами "Вы знаете".

Затем клоун начал говорить, что Сэм это его прозвище из книжки и что у него нет настоящего имени, а потом признался, что на Земле есть и другие, подобные ему, и что он боится, что они нападут на него и причинят ему боль, потому что он не будет им сопротивляться.

Затем существо пригласило детей войти в его металлический сарай. При этом войти внутрь оказалось сложновато, окон там не было, а было лишь небольшое отверстие сбоку, через которое дети кое-как пролезли.

Внутри было два "этажа", верхний был оклеен сине-зелеными обоями и покрыт узором. похожим на циферблат часов. В нем стоял электрообогреватель и некоторая деревянная мебель. Нижний "этаж" был куда более узким и пол там был металлическим.

Внутри клоун рассказал, что он живет тут питаясь лесными ягодами, которые собирает вечером, а воду берет из ручья и очищает ее перед тем, как пить. Процесс очищения он не описал и не показал, зато рассказал о том, что раньше он жил в неком "секретном лагере".

Внутри сарая клоун снял с себя шляпу и стали видны его редкие коричневатые волосы и круглые белые уши. А затем существо проделало нечто очень странное: оно взяло ягоду, поместило ее в ухо, а потом резко вытянуло голову вперед и ягода пропала в ухе и появилась в одной треугольной глазнице. После повторения рывка головой ягода оказалась в районе губ и пропала.

Уфологи считают, что этот необычный процесс являлся проверкой ягоды на токсичность или что-то еще, а сам клоун мог быть бионическим роботом, созданным пришельцами или человеческими учеными в тайной лаборатории.

Дети оставались внутри сарая клоуна около получаса, задавая ему разные вопросы и получая не особо понятные ответы. Потом они решили пойти к родителям и попрощались с клоуном.

Возвращаясь на поле для гольфа, дети встретили садовника и рассказали ему о странном клоуне, но тот лишь посмеялся, решив, что они это выдумали. Это стало причиной, почему Фэй и ее друг не стали рассказывать обо всем родителям и лишь спустя несколько недель Фэй не выдержала и все-таки поведала маме и папе о "клоуне" из железного домика.

Отца Фэй озадачило то, сколько в этой "сказке" было различных подробностей, он понимал, что его дочери было не под силу выдумать все это. Поэтому он решил снова поехать в Сэндаун и обыскать все в районе гольф-клуба. Он все там осмотрел, но нигде не нашел никакой постройки, похожей на "железный домик" клоуна. И самого клоуна тоже, естественно.

Не было также никаких признаков того, что когда-то на одной из полян стоял металлический сарай, трава там нигде не была повреждена. Отец Фэй также опросил работников гольф-клуба и они не видели и не слышали ничего странного.

Известно, что оба ребенка, к сожалению, скончались еще в начале нулевых и сейчас уже невозможно их подробно расспросить, но сообщалось, что до самой смерти оба они заверяли, что в самом деле видели "Клоуна Сэма" и что это не было детской фантазией.

Эта история впервые стала известна широкой общественности зимой 1978 года, когда отец Фэй связался с журналом Британской ассоциации исследователей НЛО. Позже многие британские уфологи пытались изучать этот случай, но так и не пришли к какой-то одной теории.