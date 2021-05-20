Котелок заперли в подвале на десятки лет после того, как он убил трех человек

В начале ХХ века в небольшом английском городке погибло по меньшей мере трое человек после того, как все они касались старого котелка, который считался проклятым и в котором, якобы, хранился прах убитого гнома.

Кухонный котелок, в котором якобы хранился прах умершего гнома, и который был проклят, на 50 лет был помещен в подвал, с замурованным кирпичами входом, после того, как он стал причиной смерти трех человек.

Нет, это не городская страшилка и не сюжет из фильма ужасов, это реальный, хотя и очень странный инцидент из истории Северного Йоркшира.

Замурованный котелок 50 лет хранился в подвале на ферме Манор Фарм в Ист-Хэлтоне, пока в 1970-х годах строители не вскрыли подвал в ходе ремонтных работ.

Когда они обнаружили котелок в подвале, местные жители испугались, что проклятие будет выпущено на свободу. Они уверяли, что котелок действительно проклят и смертельно опасен для людей.

Рассказывалось, что первой жертвой этого котелка был шестилетний мальчик Чарльз Эткин, живший на ферме Манор Фарм. Он однажды случайно задел котелок рукой, а уже на следующий день произошел несчастный случай, когда на него завалилась телега, груженная сеном. Мальчик погиб.

Брат Чарльза – Джон Эткин, позже рассказывал, что их отец хранил котелок в подвале и строго настрого запрещал детям подходить к нему. Вероятно, что отец мальчиков знал о том, что котелок был проклят, но по какой-то причине держал его в своем доме.

"Но однажды мы играли в подвале и Чарльз случайно задел котелок рукой. На следующий день мы были в поле возле Хамбера и Чарльз играл возле одной из повозок с сеном, когда она упала прямо на него, убив его".

"Я всегда боялся этого котелка. В то время в нашей деревне было много суеверий из-за этой вещи, нам говорили, что в котелке хранится прах мертвого гнома, убитого в Торнтонском аббатстве".

"Рассказывали историю о туннеле, который проходит под землей между аббатством и нашим подвалом, и о том, что когда гнома убили, то его останки монахи перенесли по туннелю и тайно утилизировали в котелке".

"Семья, которая жила на этой ферме до нас, переехала отсюда после того, как умер их ребенок".

Также Джон рассказал, что в их деревне был еще один погибший ребенок- мальчик, который решил избавиться от котелка, вытащил его из подвала, унес к деревенскому пруду и бросил в воду. И через час он погиб – его переехала телега, а котелок чуть позже кто-то из местных жителей вытащил из пруда и снова отнес в подвал фермы. К концу дня этот человек тоже погиб.

После смерти маленького Чарльза, его отец принял решение замуровать подвал с котелком.

В 1970-х годах, спустя почти 50 лет после этого, это историческое здание купил бизнесмен Джон Мортон и рабочие вскрыли подвал во время ремонтных работ.

Джон Мортон был местным жителем и конечно же слышал о легенде о котелке-убийце, но он был сильным скептиком и не верил в такие вещи. Однако многие строители верили и мало кто из них отважился приблизиться к котелку из подвала.

Альф Барвуд был из тех редких смельчаков, которого котелок не испугал и он отсмотрел его.

После обнаружение проклятого котелка, Джон Мортон решил все-таки, на всякий случай, обезопаситься от проклятия и пригласил священника Боба Кеньона вынести котелок из подвала. Но позже они оба приняли решение "не бередить лихо" и ограничились тем, что священник провел обряд изгнания нечистой силы.

После этого котелок поместили в бочку, а бочку положили в специальную стальную клетку, прикрепленную к стене.

"Очень легко смеяться над всем этим, но тут есть нечто большее, чем мы думаем", – прокомментировал ситуацию преподобный Кеньон.

С тех пор котелок, как предполагается, до сих пор находится в бочке и клетке в подвале, его до сих пор никто не отваживается тревожить.