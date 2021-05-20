Таинственный человек-кенгуру из пещер Орегона

Местные газеты писали об этом существе в 1900 и 1904 годах, но сообщалось, что орегонские шахтеры видели его до того на протяжении около 30 лет. Существо было не агрессивным и вело себя так, словно опасалось человека.

В 1900 году газета округа Карри, штат Орегон (США), сообщила об удивительном существе, которое последние 30 лет видели в горнодобывающем районе Сиксес.

Шахтеры дали этому существу прозвище "Человек-кенгуру".

В газете сообщалось, что в последний раз встреча людей с этим существом произошла в районе ручья, куда пошли охотиться два местных шахтера Уильям Пейдж и Джонни Маккалох.

Когда эти двое стали подходить к ручью, то Маккалох заметил там "странного человека-зверя", который наклонился, чтобы попить воды из ручья.

Когда Маккалох сообщил об увиденном Пейджу, то существо услышало его и по виду сильно испугалось. Оно с "кошачьей ловкостью" дернулось в сторону и совершая движения, похожие на большие прыжки, быстро скрылось из виду.

Несмотря на прозвище "человек-кенгуру", общее описание существа в статье скорее подходит к внешности йети:

"Появления этого животного достаточно, чтобы терроризировать сами изрезанные горные склоны. Зверь описывается как имеющий внешность человека – на лицо это симпатичный мужчина (интересная деталь!) – ростом девять футов (2,7 метра) в высоту, с низким лбом, волосами, свисающими на глаза, и его тело покрыто густыми волосами, которые природа предусмотрела для его защиты.

Его руки доходят почти до земли, и когда его следы были измерены, его ступни оказались 18 дюймов в длину (46 см) с пятью хорошо сформированными пальцами. Господа Пейдж и Маккалох хотели бы знать, дьявол ли это, какое-то странное животное или одичавший человек", – сообщалось в заметке.

Четыре года спустя, в 1904 году, то же самое существо или похожее на него, было замечено еще в одном месте района Сексис, штат Орегон.

Вот как об этом сообщалось в одной из газетных статей:

"В течение последних десяти лет из сурового горнодобывающего района Сиксес в округе Кус, штат Орегон, недалеко от Миртл-Пойнт, периодически приходили захватывающие истории о диком человеке или странном и ужасном монстре, который ходит вертикально и который был замечен десятками шахтеров и старателей.

Очередное появление "дикого человека" из Сиксес повергло некоторых шахтеров в состояние волнения и страха. В сообщении говорится, что дикий человек был замечен трижды с 10-го числа прошлого месяца.

Первое появление произошло на Томпсон-Флэт. Однажды ночью Уорд и молодой человек по имени Берлисон сидели у камина в своей хижине, когда они услышали, как что-то ходит рядом с хижиной, похожее на крадущегося человека. Когда оно добралось до угла хижины, оно ухватилось за угол и сильно встряхнуло сооружение, все время издавая ужасающий шум – тот самый, который столько раз предупреждал шахтеров о приближении волосатого человека и заставлял их бежать в ужасном страхе.

Мистер Уорд подошел к двери хижины и мог ясно видеть уходящего монстра, а потом он выстрелил в него из своей винтовки, но пуля прошла мимо цели.

Последний раз зверь появлялся у хижины Харрисона всего несколько дней назад. Мистер Уорд тогда тоже ночевал в хижине Харрисона. Около пяти часов утра дикий человек сильно встряхнул дверь хижины, что разбудило Уорда и одного из детей Харрисона, которые взяли свои пистолеты и начали нападать на незваного гостя.

Уорд выстрелил в дикаря, и тот ответил, кинув четырехфунтовый камень в голову Уорда, но его цель была слишком высока. Затем он исчез в кустах.

Многие шахтеры признают, что дикий человек – это реальность. Они видели его и знают, о чем говорят. Они говорят, что он похож на гориллу и не похож ни на что другое, что когда-либо было известно людям. И не только это, он может бросать камни с удивительной силой и точностью. Он около семи футов ростом, у него широкие руки и ноги, а тело покрыто густыми волосами. Он похож на самого дьявола".