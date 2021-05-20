 

Управление выпасом на солончаках способствует защите побережья

20.05.2021, 7:36, Разное
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Объединение естественных местообитаний солончаков с обычными дамбами может обеспечить более устойчивую и экономичную альтернативу полностью спроектированной защите от наводнений. Исследователи из Университета Гронингена (UG) и Королевского нидерландского института морских исследований (NIOZ) изучали, как управление природой солончаков может быть оптимизировано для целей защиты побережья. Они обнаружили, что выпас скота и мелких травоядных, таких как гуси и заяц, и искусственное кошение могут уменьшить эрозию солончаков, тем самым внося свой вклад в природоохранную защиту побережья.

Люди во всем мире живут в прибрежных районах, подверженных наводнениям. Дамбы обеспечивают традиционную защиту от наводнений в целях защиты побережья. Кроме того, солончаки, граничащие с этими традиционными преградами, могут внести большой вклад в защиту побережья за счет уменьшения волновых сил на дамбах.

Экономически эффективным

Следовательно, объединение естественных местообитаний солончаков с обычными дамбами может обеспечить более устойчивую и экономичную альтернативу полностью спроектированной защите от наводнений. Однако для защиты этой береговой защиты, основанной на природе, необходимо обеспечить долгосрочную ширину и стабильность солончакового болота.

Поэтому исследователи УГ и НИОЗ изучали, как можно оптимизировать природопользование солончаков в целях защиты побережья. Они обнаружили, что выпас как крупного рогатого скота, так и мелких травоядных, таких как гуси и заяцы, а также искусственное кошение могут уменьшить эрозию солончаков, тем самым внося свой вклад в природную защиту побережья. Результаты этого исследования опубликованы в Журнал прикладной экологии.

Эрозия почвы

Для этого исследования было отобрано 78 образцов почвы на различных участках солончака Схирмонникога, барьерного острова в Голландском Ваттовом море. В этих местах существовали долгосрочные заграждения, чтобы исключить выпас коров или более мелких травоядных, таких как зайцы и гуси.

Образцы с пастбищ сравнивались с образцами с заграждений и искусственно скошенных участков. Керны почвы были доставлены в лабораторию и подвергнуты воздействию искусственных волн в контролируемых резервуарах. Затем исследователи измерили эрозию почвы в течение 38 часов.

Устойчивость к эрозии



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