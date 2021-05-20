Что такое платье-халтер и как его носить этим летом: советы и примеры

Весной и летом 2021 года в моду снова вернулась эстетика 2000-х. Снова актуальны джинсы и брюки с низкой посадкой, юбки и платья мини, базовые майки-алкоголички и короткие топы. Сейчас на очереди еще один тренд того времени.

Дизайнеры включили в свои коллекиции весна-лето-2021 платья-халтеры, главной особенностью которых являются лямки, переброшенные через шею. Основное внимание акцентируется на открытых плечах.

Ports 1961

Как будто специально создано для пляжного отдыха и летних вечеринок очаровательное платье-халтер. Кроме того, это может быть изысканный повседневный вариант. Дизайнеры продемонстрировали на подиумах многообразие вариантов стилизации культового наряда нулевых.

Ports 1961, например, предлагают летом-2021 обратить внимание на потрясающую черно-белую модель платья-халтера, которое идеально сочетается с сандалиями-гладиаторами.

Celine

Celine делают ставку на смешение стилей – спорта и вечерней моды. Так, благодаря Эдди Слиману темно-синее мерцающее платье, напоминающее звездное небо, составило великолепный дуэт с бейсболкой и белоснежными кроссовками.

Платье-халтер в королевской семье

Невзирая на то что модель халтер вышла в тренды в 2000-х годах, Леди Ди также была поклонницей этого фасона. Принцессу Диану часто можно было видеть в вечерних платьях от кутюрье Кэтрин Уолкер с акцентом на линии плеч.

Меган Маркл как дань уважения Диане вторым свадебным нарядом сделала белое платье-халтер в минималистичном стиле от Stella McCartney.

Современные трендсеттеры

Когда-то платье-халтер носили такие известные модницы нулевых, как Пэрис Хилтон, Кристина Агилера и Дженнифер Лопес. Сегодня модные тенденции устанавливают Белла Хадид, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер.

Они постоянно примеряют остромодные наряды и показывают, как можно вписать их в гардероб.

Самые красивые модели в коллекциях известных брендов

Фото лучших платьев-хелтеров из коллекций брендов наглядно демонстрируют популярный тренд.

В качестве вечернего наряда предлагается романтичное полупрозрачное платье фисташкового цвета от Giambattista Valli. Также можно выбрать черно-белое платье-халтер от Chanel с россыпью бутонов.

Если требуется создать подходящий образ для отдыха на берегу моря, следует обратить внимание на белое платье с очаровательным плетеным поясом от Michael Kors Collection.

Другой идеальный вариант для пребывания на морском побережье – оранжевое платье с растительным орнаментом от Johanna Ortiz.

Для создания повседневного городского образа можно рассмотреть наряд в клетку Altuzarra (на главном фото).