 

В России учредили День работника сайта «Госуслуги»

20.05.2021, 8:07, Разное
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Правительство России установило новый профессиональный праздник — День работника Портала государственных услуг Российской Федерации, он будет ежегодно отмечаться 29 мая.

Соответствующее постановление кабинета министров было опубликовано на официальном портале правовой информации.

– Установить профессиональный праздник — День работника Портал государственных услуг Российской Федерации и отмечать его 29 мая. Признать выдающиеся заслуги в сфере обеспечения доступа физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также отметить успехи в предоставлении в электронной форме государственных и муниципальных услуг, — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что при выборе даты исходили из того, что 29 мая 1582 года с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая боярская приемная, в которой помимо продажи купцам разрешений на торговлю в пределах государства также был организован их первый документальный учет.

На премирование топ-менеджмента и празднование установленного дня кабинет министров распорядился выделить 178 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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