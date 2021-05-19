Уважаемая Софи! Что происходит с уведомлениями о получении визы?

Софи Алькорн

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Софи Алькорн является основателем Alcorn Immigration Law в Кремниевой долине и награды Global Law Experts Awards 2019 «Юридическая фирма года в Калифорнии для иммиграционных служб для предпринимателей». Она связывает людей с предприятиями и возможностями, которые расширяют их жизнь.

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Вот еще одно издание колонки советов «Дорогая Софи», которая отвечает на иммиграционные вопросы о работе в технологических компаниях.

«Ваши вопросы имеют жизненно важное значение для распространения знаний, которые позволяют людям во всем мире преодолевать границы и осуществлять свои мечты», — говорит Софи Алкорн, иммиграционный поверенный из Кремниевой долины. «Независимо от того, работаете ли вы в отделе кадров, являетесь основателем или ищете работу в Кремниевой долине, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в своей следующей колонке».

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Дорогая Софи,

В нашем стартапе работает несколько человек с рабочими визами или разрешением на трудоустройство. Многие из них довольно долго ждали, пока правительство сообщит им, что их заявки получены.

Почему? Когда все вернется на круги своя? У нас есть несколько сотрудников, которые ждут грин-карт, и несколько владельцев визы F-1, которые продлят свой OPT до STEM OPT.

Что мы можем сделать?

— Пациент в Пасадене

Уважаемый пациент,

Спасибо за вопросы. В сентябре прошлого года увеличение количества заявлений, поданных в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) на фоне сокращения штата, связанного с COVID-19, привело к значительному отставанию и последующей задержке с отправкой уведомлений о квитанции USCIS.

Мой партнер по юридической фирме, Анита Кумрикян, и я предоставили обновленную информацию о получении уведомлений о недавнем подкасте. Год назад было немыслимо посвятить целую серию уведомлениям о получении, потому что заявители обычно получали уведомления о получении в течение одной-трех недель после того, как USCIS получил свое заявление.

Для тех, кто не знает, USCIS отправляет заявителям письмо, называемое уведомлением о получении, при получении заявки. Уведомление о получении, также известное как Уведомление о действии или Форма I-797, содержит информацию о:

Была ли заявка принята, и в этом случае вы будете уведомлены о том, как она будет обрабатываться, или отклоните ее, если она не была подана надлежащим образом, например, если вы не используете последнюю форму или вы забыли установить флажок в форме заявки.

Номер квитанции, который можно использовать для проверки статуса вашего дела онлайн или по телефону.

Дата получения вашего заявления, которая для большинства заявлений на получение грин-карты является датой приоритета. (Даты приоритета для грин-карт EB-2 и EB-3 — это когда Департамент труда получил заявление на получение трудового сертификата PERM.) Дата приоритета определяет ваше место в очереди для получения номера грин-карты на основе категории грин-карты и страна рождения кандидата на грин-карту.

Что вызвало отставание?

До пандемии заявители, как правило, получали уведомление менее чем через месяц после получения заявки в USCIS. В настоящее время заявители получают уведомление о получении в течение восьми-девяти недель после того, как USCIS получила их заявку, а иногда и дольше.

Как я уже упоминал ранее, сокращение персонала в USCIS, связанное с коронавирусом, вкупе со значительным скачком количества поданных заявлений вызвали огромные задержки, которые начались в сентябре. Количество заявок увеличилось в основном из-за:

Ожидание повышения гонораров, которое должно было вступить в силу 2 октября 2020 года, прежде чем оно будет заблокировано судьей федерального суда.

Быстрое продвижение вперед в ежемесячном бюллетене Visa для некоторых категорий грин-карт, что означало, что номера грин-карт стали доступны для многих, ожидающих в очереди.