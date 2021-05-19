Wisk Aero подала судебный запрет на иск о коммерческой тайне против Archer Aviation

Электрическая авиационная компания Wisk Aero в среду подала ходатайство о предварительном судебном запрете в рамках своего продолжающегося судебного процесса с конкурирующим стартапом в области электрических авиаперевозок Archer Aviation. Судебный запрет может серьезно помешать работе Арчера, если он будет одобрен судом.

Wisk попросил суд немедленно запретить Арчеру использовать 52 коммерческие тайны, которые, как он утверждает, были украдены бывшими сотрудниками, которые позже были наняты Арчером. Коммерческие секреты «охватывают весь спектр систем в самолетах и ​​процессов разработки», — сказал TechCrunch представитель Wisk.

Арчер не ответил на запрос о комментарии к моменту прессы. TechCrunch обновит историю, если они это сделают.

Учитывая широко распространенный предмет коммерческой тайны, судебный запрет, скорее всего, ограничит деятельность Арчера. Суды еще не приняли решения о том, незаконно ли присвоил Арчер коммерческую тайну, как утверждал Wisk в своей первоначальной документации от 6 апреля. Wisk заявляет, что обнаружил кражу коммерческой тайны после того, как отправил рабочие ноутбуки увольняющегося сотрудника постороннему следователю, который обнаружил это. сотрудник скачал около 5000 файлов. Этот сотрудник сейчас является старшим инженером по силовой электронике в Archer.

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США проводят отдельное федеральное расследование в отношении Арчера на основании утверждений Виска о коммерческой тайне.

Арчер сообщил в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что она «отправила сотрудника в оплачиваемый административный отпуск в связи с правительственным расследованием и ордером на обыск, выданным сотруднику».

Слушание судебного запрета не назначено. Вероятно, это произойдет в течение следующих нескольких дней из-за характера запроса. Иск был подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии по делу No. 5: 21-CV-2450.