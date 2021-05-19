 

В годовщину свадьбы Меган и Гарри: Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта

19.05.2021, 19:08, Разное
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В Великобритании постепенно начинают послаблять карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, а жители Лондона медленно, но верно возвращаются к обычной жизни. Музеи стали одними из первых общественных учреждений, которые возобновили свою работу и запустили новые экспозиции.

Сегодня, 19 мая, в день трехлетия со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, герцогиня Кембриджская посетила старейший в мире музей декоративно-прикладного искусства – Музей Виктории и Альберта в районе Южный Кенсингтон, который открыл свои двери для визитеров впервые с декабря 2020 года. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала платье миди в шотландскую клетку Alexandra Rich, подчеркивающий тонкую талию герцогини. Черные клатч, туфли-лодочки и медицинская маска дополнили элегантный образ Кейт.

Кейт Миддлтон

Ее Королевское Высочество ознакомилась с коллекцией работ Рафаэля в обновленном зале, посвященном великому живописцу, который был закрыт на реставрацию девять месяцев. Вновь открывшаяся экспозиция приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Уникальный экспонат, настоящее достояние Музея Виктории и Альберта, – это рисунки Рафаэля, созданные им в 1515 году по заказу Папы Льва X специально для Сикстинской капеллы.

Кейт Миддлтон также осмотрела знаковую для музея выставку, посвященную шедевру мировой литературы – сказке Льюиса Кэррола “Алиса в стране чудес”. В экспозиции под названием Alice: Curiouser and Curiouser (“Алиса: Все курьезнее и любопытнее”) представлены более 300 самых разных объектов – от концепт-арта культового фильма Уолта Диснея, выпущенного в 1951 году, до эскизов и костюмов из экранизации Тима Бертона 2010 года, а также работы Сальвадора Дали (“Безумное чаепитие”, 1969), оригинальная рукопись Льюиса Кэрролла с иллюстрациями от Джона Тенниела, модные коллекции Viktor & Rolf и Vivienne Westwood и многое другое.



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