И пусть все думают, что вы модель: виды юбок, которые стройнят

Каждая девушка мечтает о стройной фигуре, но, к сожалению, не все могут ею похвастаться. При этом совсем необязательно слишком ограничивать себя в еде или истязать спортивными тренировками в спортзале. Чтобы выглядеть хорошо, достаточно правильно подобрать юбку. Некоторые модели стройнят, поэтому в них вы будете выглядеть идеально. А какие именно, будет подробно рассказано далее.

Юбки с разрезом

Это отличный вариант для женщин невысокого роста, поскольку они визуально вытягивают ноги. Особенно хорошо юбки с разрезом будут смотреться с туфлями на каблуке или на высокой платформе. Однако разрез должен находиться сбоку. Если он будет по центру, то окружающие могут увидеть несовершенство ваших колен, а это совсем не то, что вам нужно.

Юбки с асимметричным низом

Ее ровные линии способны не только визуально вытянуть ноги, но и сделать их более ровными. Помимо этого у юбок с асимметричным низом есть складки, которые способны спрятать от окружающих многие недостатки. Помимо этого такие модели смотрятся очень легко и воздушно, независимо от того, какие материалы использовались для пошива. Поэтому с такой юбкой вы сможете создать стильный современный образ, а также сделать фигуру более стройной.

Юбка А-силуэта

Как утверждают профессиональные стилисты, такой фасон идеально подходит для пышных женщин с шикарными формами. Это связано с тем, что А-силуэт стройнит фигуру благодаря расширению бедер. А если вы планируете ходить в юбке на работу или собираетесь на деловую встречу, то выбирайте модели с длиной немного ниже колен. Помимо этого большое значение имеет цвет. Светлые тона не самый лучший вариант, ведь они визуально увеличивают низ.

Плиссированная юбка

Она пользовалась огромной популярностью в прошлом году, но и в текущем сезоне они не утратит свою актуальность. У плиссированных юбок застроченный пояс, что способствуют визуальному уменьшению объема талии. Благодаря этому они одинаково хорошо смотрятся на женщинах с любой комплекцией, а также подходят для любого случая.

Юбка с запахом

У них очень легкий и освежающий фасон, который сочетает в себе А-силуэт и элемент разреза. По словам экспертов, такие юбки не только великолепно маскируют недостатки фигуры и проблемные зоны, но и визуально вытягивают ноги. Особенно хорошо они подойдут для женщин с большими бедрами. Но модели лучше выбирать однотонные. Любые рисунки и принты будут утяжелять образ, придавая еще больший объем.

Мини

Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Но вот надеть мини-юбку могут позволить себе только самые смелые девушки, которые не боятся быть в центре внимания. Особенно удачным выбор этой модели станет для невысоких женщин. В сочетании с обувью на каблуках она сделает ноги длинными. А чтобы выглядеть стильно, подбирайте колготки в тон юбки.

Что касается запретов, то мини не рекомендовано представительницам прекрасного пола с кривыми ногами. В таком наряде данный изъян будет заметен еще больше, что негативно скажется на образе.

Какой бы вариант юбки вы для себя ни выбрали, вам должно быть комфортно. Только тогда вы будете чувствовать себя уверенно.