Делаем стильный держатель для полотенец своими руками: нужна труба и доска

Если вы любите мастерить что-нибудь для дома своими руками, то этот проект для вас. Сделайте оригинальный и удобный держатель для полотенец из обычной трубы и доски. Такая вещь будет смотреться стильно, а на ее изготовление уйдет совсем немного материалов и времени. Вот как смастерить такой держатель за несколько простых шагов.

Шаг 1. Подготовить материалы для трубы

Детали перед сборкой обязательно нужно обезжирить. Для этого в большой таз налейте воды и добавьте немного жидкости для мытья посуды. Поместите туда трубу и остальные детали, подержите 5 минут и достаньте, тщательно вытрите насухо чистой тканью. Теперь все готово к сборке.

Шаг 2. Собрать трубу

Процесс сборки очень прост. Не потребуется никаких специальных инструментов. Сначала прикрепите отводы под углом 900 к штуцерам, вставьте трубу, потом приделайте к каждому краю фланцы для крепления. Это действительно очень легко, даже ребенок сможет это сделать. Процесс займет пару минут.

Шаг 3. Покрасить металл

Как только держатель из трубы будет собран, покрасьте его из баллончика специальным составом для металла. Вынесите деталь предварительно на улицу или подложите много газет, чтобы не испачкать пол и стены вокруг. Когда краска высохнет, слегка протрите трубу наждачной бумагой, чтобы проглядывало черное железо. Так оно будет выглядеть более изношенным и стильным.

Так как на держателе часто будут висеть влажные полотенца, защитите его дополнительным слоем акрила. Можете использовать прозрачный лак, но обязательно сделайте дополнительную защиту. Проигнорировав этот шаг, вы уменьшите срок службы своего держателя, а также сделаете так, что полотенца со временем будут пачкаться от краски. Отдельно покрасьте винты, которые будут использоваться для крепления, чтобы цвет совпадал.

Шаг 4. Подготовить доску

Вырежьте кусок доски 2х10 см нужной вам длины и покрасите его в тот цвет, который считаете наиболее подходящим к своему интерьеру. Желательно, чтобы он сочетался с оттенком трубы и гармонировал с ним. Поверх нанесите тонкий слой белой краски и, не дожидаясь высыхания, слегка протрите доску тряпкой.

У вас получится интересный эффект, когда верхнее покрытие размоется, а нижнее будет проступать сквозь него. Появятся характерные разводы, дерево станет выглядеть немного состаренным. Это особый стиль, такая вещь придаст интерьеру оригинальности, дизайнерского шика. Вы будете знать, что второго такого держателя точно ни у кого нет.

Шаг 5. Повесить держатель на стену

Первым делом приложите штангу к доске, чтобы отметить, где она будет крепиться. Просто возьмите маркер и вставляйте в каждое отверстие, чтобы на дереве оставались отметки. Просверлите в этих местах пилотные отверстия, чтобы винты были скрыты после прикрепления стержня. Разместите его на стене там, где бы вы хотели, сделайте пометки и вкрутите анкеры для гипсокартона.

Можно немного «утопить» винты, чтобы фланцы могли прилегать к дереву ровно и заподлицо. Как только доска будет закреплена на стене, прикрепите фланцы. Если штанга будет мешать, вставьте винты под углом. Держаться все будет так же надежно, а положение винтов будет незаметно.

Проверьте, чтобы все служило надежно, хотя вы вряд ли будете вешать на трубу что-то тяжелое.

Шаг 6. Последние штрихи

Когда все готово, посмотрите, довольны ли вы конечным цветом. Если нет, нанесите еще один слой побелки, часть ее можете наложить на трубу. Дождитесь полного высыхания – это обычно пара часов.

Такой стиль сейчас в тренде, смотрится действительно очень необычно. А главное — это удобно и просто, дешево и функционально. Держатель придаст вашей ванной комнате непередаваемое очарование фермерского дома, ваши гости будут в полном восторге.