Мила Кунис и Эштон Катчер показали свой новый дом в фермерском стиле

Звездная актерская пара – 37-летняя Мила Кунис и 43-летний Эштон Катчер – появились на обложке специализированного журнала об архитектуре и дизайне Architectural Digest. Поводом для публикации стало окончание строительства и интерьерной отделки их нового особняка в Лос-Анджелесе площадью в 24 тысячи квадратных метра. Помимо основного строения, новые владения Катчера и Кунис включают в себя гостевой дом, оборудованную зону отдыха и барбекю.

Свой новый дом супруги назвали KuKu Farms (“Ферма КуКу”) и неспроста. Особняк выполнен в современном фермерском стиле, который архитекторы называют “фармхаус”, органично сочетающий в себе элементы кантри, лофта и модерна. То есть по сути это современный деревенский дом, не лишенный роскоши.

Мы хотели, чтобы дом выглядел как старый сарай. Как нечто, что стояло здесь десятилетиями, а потом было перестроено в дом. Но кроме того, он должен был быть актуальным, современным, – рассказал Катчер в интервью изданию.

Мила Кунис и Эштон Катчер в своем новом доме

К строительству дома супруги подошли более чем серьезно. Они сами выбрали архитектора, собирая визуальные доски на Pinterest (на этом интернет-сервисе можно искать, добавлять, делиться и обмениваться с другими пользователями уже существующими в сети изображениями). Кунис и Катчер оказались схожи во вкусах, и, как сказал Эштон, чаще всего совпадали в своем выборе.

90 процентов изображений, которые мы выбрали, были одинаковыми, и большинство домов, которые нам понравились, были спроектированы Говардом Бэкеном из Backen & Gillam Architects, – рассказал Эштон. Архитекторы проекта, которые считаются в профессиональных кругах, мастерами эклектики с элементами сельского стиля, поддержали основную идею звездных заказчиков и внесли свои коррективы. Так, например, появилась огромная хрустальная люстра в гостиной и современные мягкие диваны.

Проектировщики отметили, что Эштон и Мила стали настоящими членами команды дизайнеров, принимая активное участие на каждом этапе долгого и сложного процесса.

Эштон и Мила – самые умные и любознательные люди, с которыми мы когда-либо работали. Мы говорили обо всем, начиная от размеров балок и заканчивая деталями поперечного крепления, а также о стыках досок и качестве бетона. Это не те разговоры, которые мы ведем с каждым клиентом, – рассказал архитектор проекта Говард Бэкен.

Интерьер дома и вся внутренняя отделка – заслуга дизайнера Вики Чарльз из международной дизайнерской фирмы Charles & Co. Она рассказала, что работать со звездной семьей начала, когда Мила ждала первенца.

Мила ждала Уайетт, когда мы начали это приключение. Мы потратили месяцы на изучение материалов и цветов, чтобы найти нужное. Наши разговоры в тот момент были не только об архитектуре, но и о будущем их семьи, – рассказала Вики Чарльз о работе над проектом для актерской пары.В этом году дочери Эштона и Милы исполнится 6 лет, а сыну Димитрию – 4 года. Родители позаботились о том, чтобы и дети чувствовали себя комфортно в новом доме (у них уютная детская с деревянными кроватями), который, к слову, построен по всем правилам экологичности: основной источник питания в нем – солнечные батареи. Супруги признались, что в новом доме они чувствуют себя спокойно и по-настоящему счастливо.

Чтобы чувствовать спокойствие в пространстве, все должно быть в порядке. Если мир вокруг тебя не в порядке, трудно привести в порядок свой мозг. Когда мы находимся в нашем доме, мир просто обретает смысл, – сказал Эштон.

Эштон и Мила, беременная первенцем, 2016 год