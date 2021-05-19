Кто отец дочери Наоми Кэмпбелл: в сети считают, что это ее тайный бойфренд

Вчера, 18 мая, 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью. На свет появилась дочь, имя которой пока держится в тайне. Однако общественность больше интересует, кто отец малышки. Конечно, интернет-пользователи не исключают, что девочка могла быть удочерена, но, вероятнее всего, она родилась от суррогатной матери. Все потому, что у Наоми, которая последний раз выходила на подиум в апреле, не было ни намека на округлившийся живот. Поэтому основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.

Официально Кэмпбелл уже много лет не состоит ни в каких отношениях – семь лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и влюбленные даже были помолвлены. Однако пара неожиданно распалась в 2013 году. С тех пор свою личную жизнь супермодель оберегает от посторонних глаз. По слухам, в 2017 году у Наоми было два мимолетных романа: первый – с генеральным директором Ferrari и председателем правления табачной компании Philip Morris International Луиcом Камиллери, второй – с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, который в том же году стал встречаться с певицей Рианной.

Наоми Кэмпбелл, январь 2021 года

В 2018 году “черной пантере” приписывали отношения с рэпером Скепта – несколько раз папарацци даже удалось сфотографировать их вместе. Годом позже Наоми, к удивлению многих, закрутила роман с певцом Лиамом Пейном, который вдвое ее моложе. Впервые их заметили вместе в клубе О2 на концерте нигерийского певца Давидо. Тайные свидания, откровения инсайдеров и многочисленные романтичные комментарии, которые Лиам оставлял под постами Наоми в Instagram, давали поле для фантазии и репортерам, и фанатам знаменитостей. Однако в апреле 2019-го друзья, близкие к паре, рассказали, что те расстались:

Лиаму и Наоми было хорошо вместе. Но теперь их роману пришел конец. Расставание не было болезненным. После всего, что между ними было, они остались друзьями.

В прошлом году таблоиды писали, что у модели роман с рэпером Burna Boy, который младше ее на 21 год. Но Наоми тогда традиционно не прокомментировала слухи.

Сейчас же, после рождения ребенка, про личную жизнь Наоми высказался один из друзей модели:

Наоми выбрала идеальный момент для материнства, она посчитала, что наконец-то пришло время стать мамой. С годами ее характер смягчился. У нее есть партнер, который с радостью разделил с ней родительские заботы. Наоми невероятно счастлива! За последний год она созрела для семьи. Карантин дал Наоми возможность притормозить и задуматься от том, что действительно важно. Она поняла, что сейчас самое подходящее время для этого, – приводит его слова издание The Sun.

Сообщается, что речь идет якобы о “тайном бойфренде” модели, с которым Наоми уже полтора года, с конца 2019-го, живет вместе в США.

Наоми Кэмпбелл в детстве Наоми Кэмпбелл, апрель 2021 года