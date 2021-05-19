IFA Berlin 2021 отменяется из-за « неопределенности » в отношении развертывания вакцины

После того, как IFA стала одной из крайне небольшого числа персональных выставок в 2020 году, gfu Consumer & Home Electronics GmbH отключает свое мероприятие в этом году. Масштабная выставка бытовой электроники, первоначально запланированная на 3-7 сентября в Messe в Берлине, перерывается в перерыв.

Среди других проблем, организаторы ссылаются на чрезвычайную ситуацию, связанную с вариантами Covid-19, и озабоченность по поводу скорости и последовательности, с которой вакцины внедряются во всем мире.

«В конечном итоге несколько ключевых показателей глобального здравоохранения не изменились так быстро в правильном направлении, как ожидалось — от быстрого появления новых вариантов COVID-19, например, в Южной Азии, до сохраняющейся неопределенности относительно скорости развертывания программы вакцинации по всему миру », — говорится в сообщении организации. «Это, в свою очередь, добавляет неопределенности для компаний, которые были намерены или заинтересованы в приезде в Берлин, а также для средств массовой информации и посетителей — все они должны заранее планировать свои бюджеты, инвестиции и поездки — не только для IFA, но и для все подобные мероприятия по всему миру ».

Еще одна ключевая проблема здесь заключается в том, что Messe Berlin (конференц-центр) использовался и продолжает использоваться как пункт скорой медицинской помощи и центр вакцинации. Запланированная Берлинская неделя фотографии на ARENA Berlin и мероприятия SHIFT Mobility продолжатся. Между тем, IFA должна вернуться 2 сентября 2022 года.

Эта новость пришла из-за того, что ряд известных экспонентов предпочли не участвовать лично на MWC в конце следующего месяца в Барселоне. Список пока включает Qualcomm, Google, IBM, Nokia, Sony, Oracle, Ericsson, Samsung и Lenovo. Как и в случае с IFA до него, организаторы MWC ссылаются на ряд мер предосторожности и, вероятно, — с учетом ограничений на поездки, участников выставки MIA и общего чувства осторожности даже среди вакцинированных людей — сокращенного мероприятия.

MWC будет чем-то вроде гибридного мероприятия, как с онлайн, так и с личными выставками. Между тем, IFA, похоже, полностью отменяется. Берлинская выставка заметно отличается от других потребительских выставок тем, что она частично открыта для публики.