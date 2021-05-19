PhonePe ведет переговоры о приобретении индийского магазина приложений Indus OS

Индийская платежная компания PhonePe, поддерживаемая Walmart, находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении поддерживаемой Samsung ОС Indus OS, стартапа, который управляет одноименным сторонним магазином приложений для Android, сообщил TechCrunch источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, сделка оценивает операционную систему Indus OS со штаб-квартирой в Ноиде в 60 миллионов долларов, попросив сохранить анонимность, поскольку вопрос является частным. Сделка еще не закрыта. PhonePe и Indus OS не сразу ответили на запрос о комментарии.

Индийское новостное издание Entrackr первым сообщило о разработке.

Indus OS поддерживает несколько популярных сторонних магазинов Android, включая Samsung Galaxy Store, и предоставляет партнерам локализованный контент и приложения.

В конце прошлого года Indus OS заявила, что предложила своим партнерам 400 000 приложений на английском и 12 индийских языках. Семилетний стартап, который на сегодняшний день собрал около 21 миллиона долларов и монетизируется за счет рекламы, собрал более 100 миллионов пользователей.

Стартап планирует запустить магазин приложений для отдельных пользователей, как только Google начнет принимать сторонние магазины приложений, сообщил другой источник, знакомый с этим вопросом.

Остается неясным, почему PhonePe заинтересован в предложении ОС Indus. Стартап из Бангалора уже давно предлагает собственный мини-магазин приложений для своего приложения. Несколько фирм, в том числе Paytm, конкурирующая с PhonePe, в последние месяцы либо запустили, либо изучали возможность запуска собственных мини-магазинов приложений.