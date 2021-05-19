 

Художник показал разницу между жизнью с собакой и жизнью без неё. И это две параллельные вселенные

19.05.2021, 6:46, Разное
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Каждый наш выбор может изменить жизнь так, как мы и представить себе не можем. Даже если он кажется не таким уж и масштабным, например, завести домашнее животное или нет. Именно об этом решил рассказать бразильский иллюстратор Адемар Виейра, опубликовавший в своём Инстаграме комикс, который так и называется «Выбор». В нём он показал, как отличается жизнь с собакой от жизни без неё. И это две непересекающиеся реальности.

Художник показал разницу между жизнью с собакой и без неё

Начинается всё с того, что маленькая девочка предлагает главному герою взять домой щеночка. Взгляды человека и пёсика пересекаются и…

Главному герою предстоит сделать выбор

Отдых на диване

Телефон vs собака

Перед сном

Покупки

Думаете, что у собаки одни только плюсы?

С собакой ты никогда не одинок

Да, и с кошками это тоже работает! Мы показывали вам целую подборку доказательств того, что котам абсолютно плевать на личное пространство своих хозяев, и они готовы сопровождать их буквально везде.

Без разрушений никак не обойтись

Спокойной ночи!

Этот комикс художник посвятил домашним животным, которые помогают сохранить наше психическое здоровье во времена карантинов и изоляций. А какую реальность выбираете вы?



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