Банда Гиллмора: Вечеринка

На заре социальных сетей все казалось возможным. Twitter была эта странная перезагрузка блогов, с социальным слоем поверх RSS-канала, который давал право на последние входящие / первые выходящие размышления, предоставляя данные не только о прочитанных или непрочитанных, но и совместно используемых кем-то. Вы можете взять эти авторитетные данные и ранжировать сообщения по тем, кто ими поделился, кто подписался на этих людей, а также по тому, что они, в свою очередь, рекомендовали. Хотя в то время это в основном игнорировалось поставщиками и писателями, ищущими вирусную выгоду, для тех, кто хотел поддержать новые таланты, было что-то более ценное, чем охват.

Что-то подобное могло случиться с Clubhouse и информационными бюллетенями. В выпуске Gillmor Gang на этой неделе, записанном чуть больше недели назад, мы говорим о Clubhouse, консультативном совете Facebook и его побочном шаге по деплатформингу Трампа, а также о первых вещах, которые я никогда не могу вспомнить, потому что шоу всегда занимает слишком много времени. чтобы полностью набрать скорость. Я прошу прощения за это, но извинения потребуют слишком много времени, чтобы достичь искренности, достаточной, чтобы не усугубить ситуацию. Между прочим, поэтому и существуют информационные бюллетени — чтобы сэкономить время на поиске новостей в Интернете и кабельных каналах для получения достаточной отдачи от инвестиций, например, «ну, есть еще один [duration] Я никогда не вернусь ».

Смещение во времени сильно пострадало от HBO Max и его стратегии выпуска блокбастеров без кинотеатров в потоковой сети в 2021 году, но только с перерывами. Как CDC отметил в сбивающем с толку, но долгожданном объявлении в прошлый четверг, вакцины делают возможным безопасное возвращение в кинотеатры в ближайшем будущем. Скоро можно будет запутаться в фильме Тенет на большом экране. Сказать, что Тенет — это не только спойлер, но и движение во времени в обычном направлении вперед, но также и в непонятном назад. Истории о путешествиях во времени неизменно останавливаются, когда объясняется, как это работает. Единственное, что сделать труднее, — это найти способ закончить скетч в «Субботнем ночном эфире». Единственное объяснение, кажется, состоит в том, что набросок закончился, как плохая игра слов, даже не достойная стона.

Если говорить о Clubhouse, то в прошлую среду мы опробовали его с Китом Тиром и коротким проездом от Брента Лири. Каким-то образом мы оказались в режиме коридора, который действительно хорошо передал ощущение от этой вещи. Находясь в экспериментальном настроении, я добавил всех, кто выступал в качестве докладчиков, хотели они того или нет. Результат был похож на пережиток моего детства в Вудстоке, штат Нью-Йорк, где мы были частью партийной линии с соседними соседями. Вы разговариваете с кем-то и внезапно понимаете, что кто-то другой на линии, прерываясь, чтобы сказать, что ему нужно сделать более важный звонок. Неуклюжий, но странно волнующий, поскольку вы осознавали, что потенциал не только скрываться, но и скрываться. Я не уверен, насколько это полезно или нет, но помните, что @ упоминания и ретвиты были изобретены не Twitter но пользователями. И используя Twitter как партийная линия оказалась настоящей суперсилой соцсети. В Clubhouse, если никому нечего было сказать, они молчали. Было очень мирно.

Еще одним приятным сюрпризом стал слушатель / спикер из Манчестера, Англия, заявивший, что он давний слушатель Банды. Он и Кейт, тоже из Манчестера, начали говорить о «Манчестер Юнайтед», важной футбольной команде, о которой я ничего не знаю. Вошел старый друг из конференц-центра, и наш продюсер / режиссер Тина Чейз Гиллмор каким-то образом начала разговор о моем предполагаемом стиле как писателя. Говорить обо мне — это мое наименее любимое занятие, но когда другие делают эту работу, я занимаю первое место в моем самом списке. Это также остро напоминает разговор в коридоре технической конференции, прерванный пандемией. Теперь я начал понимать, почему режим коридора был так назван. Это смазка колесного бизнеса. Следите за клубом Gillmor Gang на Clubhouse, и вы получите уведомление о нашем следующем эксперименте.

из информационного бюллетеня Gillmor Gang

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Банда Гиллмора — Фрэнк Рэдис, Майкл Маркман, Кейт Тир, Денис Помбриант, Брент Лири и Стив Гилмор. Записано в прямом эфире в пятницу, 7 мая 2021 года.

Продюсер и режиссер Тина Чейз Гиллмор @tinagillmor

@fradice, @mickeleh, @denispombriant, @kteare, @brentleary, @stevegillmor, @gillmorgang

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