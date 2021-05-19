Чужой радиоактивный элемент побуждает переосмыслить создание

Первое открытие внеземного радиоактивного изотопа на Земле заставило ученых переосмыслить происхождение элементов на нашей планете.

Крошечные следы плутония-244 были обнаружены в коре океана вместе с радиоактивным железом-60. Два изотопа являются свидетельством жестоких космических событий в окрестностях Земли миллионы лет назад.

Взрывы звезд, или сверхновые, создают множество тяжелых элементов периодической таблицы, в том числе жизненно важных для человека, таких как железо, калий и йод.

Считалось, что для образования еще более тяжелых элементов, таких как золото, уран и плутоний, может потребоваться более жестокое событие, такое как слияние двух нейтронных звезд.

Однако исследование, проведенное профессором Антоном Валлнером из Австралийского национального университета (ANU), предполагает более сложную картину.

«История сложна — возможно, этот плутоний-244 образовался при взрывах сверхновых или он мог остаться от гораздо более старого, но еще более впечатляющего события, такого как взрыв нейтронной звезды», — сказал ведущий автор исследования профессор Валлнер. .

Любые плутоний-244 и железо-60, которые существовали, когда Земля образовалась из межзвездного газа и пыли более четырех миллиардов лет назад, давно распались, поэтому текущие их следы, должно быть, возникли в результате недавних космических событий в космосе.

Датировка образца подтверждает, что около Земли произошли два или более взрыва сверхновых.

«Наши данные могут быть первым доказательством того, что сверхновые действительно производят плутоний-244», — сказал профессор Валлнер.