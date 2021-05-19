UTEC, одна из крупнейших азиатских инвестиционных компаний в сфере высоких технологий, запускает новый фонд в размере 275 миллионов долларов.

The University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC), инвестиционная компания, занимающаяся глубокими технологиями, объявила о первом закрытии своего пятого фонда, который, как ожидается, к июню 2021 года составит 30 миллиардов японских йен (или около 275 миллионов долларов США). Общая сумма активов под управлением составляет 780 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших венчурных фондов, специализирующихся на науке и технологиях в Японии, и одним из крупнейших фондов глубоких технологий в Азии.

UTEC — независимая фирма, которая тесно сотрудничает с университетами. Он связан с Токийским университетом (UTokyo), где у него есть партнерские отношения со своим Управлением лицензирования технологий (TLO) для выделения и инвестирования в компании, которые возникли как исследовательские проекты. Он также работал с исследователями из Университета Васэда, Университета Киото, Стэнфорда, Калифорнийского университета в Беркли, Карнеги-Меллона, Кембриджского университета, Национального университета Сингапура, Индийского технологического института и других учреждений.

В общих чертах, UTEC фокусируется на трех областях: здравоохранение и науки о жизни, информационные технологии, а также физические науки и инженерия. В частности, он ищет технологии, которые решают некоторые из наиболее важных проблем в Японии, включая старение населения; нехватка рабочей силы; и оцифровка унаследованных отраслей.

«UTEC 5 позволит нам предоставить больше средств от посевных / ранних стадий до стадий до IPO / M&A в Японии и во всем мире, в более широком масштабе и более последовательным образом», — говорится в заявлении управляющего партнера и президента Томотака Годжи. «Я верю, что это и дальше поможет нашим стартапам расширяться и решать глобальные проблемы человечества».

Фирма также сотрудничает с другими фондами, включая Arch Venture Partners и Blume Ventures, чтобы найти инвестиционные возможности по всему миру.

Портфель UTEC уже включает более 80 японских стартапов и 30 стартапов из других стран, включая США, Индию, Юго-Восточную Азию и Европу. На данный момент 25 из ее инвестиций вышли. Тринадцать компаний стали публичными и теперь имеют совокупную рыночную капитализацию около 15 миллиардов долларов, а 12 — в результате слияний и поглощений.

Некоторые из его выходов включают 908 Devices, масс-спектрометрическую компанию, которая в прошлом году стала публичной на Nasdaq; Fyusion, стартап в области компьютерного зрения, приобретенный Cox Automotive; и Phyzios, который был приобретен Google в 2013 году.

Около половины портфеля UTEC — это дочерние компании университетов. Компаниям, которые зародились в академических исследованиях, UTEC поддерживает их коммерциализацию, помогая нанимать важнейшие таланты, включая руководящие должности, развитие бизнеса и стратегии выхода на рынок. Размер первого чека фирмы составляет от 500 000 до 5 миллионов долларов, и он также обычно обеспечивает дополнительный капитал.

«Обычно мы удваиваем наши инвестиции в последующих раундах финансирования компании и можем инвестировать до 23 миллионов долларов в каждую компанию в течение ее жизненного цикла», — сказал TechCrunch директор UTEC Киран Майсор, который возглавляет их глобальные инвестиции в ИИ.

Другие инвестиции UTEC включают компанию по производству персональных мобильных роботов BionicM, основанную в UTokyo, и разработчик решений пространственного интеллекта Locix, отделившийся от Калифорнийского университета в Беркли. Фирма также помогает стартапам сотрудничать с академическими учреждениями. Например, индийская биотехнологическая компания Bugworks сотрудничает с Токийским технологическим институтом, а японский стартап по промышленной робототехнике Mujin теперь работает с Карнеги-Меллоном.