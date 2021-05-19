ABBA спустя 50 лет: 4 истории популярных музыкантов

Прошло почти 50 лет. За это время музыканты ABBA прожили свои жизни и теперь у каждого из них своя необыкновенная история.

АBBA — не просто музыкальная группа из 70-х годов, это целая эпоха и музыка, на которой выросло не одно поколение.

Фантастическая четверка ABBA ворвалась в мир поп-культуры на разноцветной волне хиппи, да так и осталась в сердцах миллионов фанатов, которые до сих пор под настроение слушают их зажигательные песни.

С тех пор прошло почти 50 лет. За это время музыканты ABBA прожили свои жизни и теперь у каждого из них своя необыкновенная история.

Анни-Фрид Лингстад

Сейчас очаровательной брюнетке Анни-Фрид, 73 года. Но во времена молодости, от ее голоса и сияния глаз, миллионы мужчин теряли рассудок.

Бенни Андерсон, ее коллега по звездной четверке не был ее первым мужем, но их союз внутри любимой группы фанаты воспринимали с полнейшим восторгом.

Однако, счастье знаменитой пары было недолгим и после распада группы, Анни-Фред уехала в Англию, а после в Швейцарию, где в 1992 году снова вышла замуж. Ее избранником стал настоящий принц Генрих Руццо Рейс фон Плауэн, которому она родила ему дочь.

Но к сожалению, через 6 лет, ее дочь погибла в аварии, а еще через год умер муж от неизлечимой болезни.

Сейчас Анни-Фрид одинока, она до сих пор живет в Швейцарии и занимается только благотворительностью.

Агнета Фельтског

Эффектная блондинка Агнета тоже совмещала любовь и творчество в ABBA. Ее избранник Бьорн подарил ей четыре года счастливой жизни и дочь. После этого пара распалась и ветреная блондинка снова влюбилась.

На этот раз, ее мужчина был врачом и не имел ничего общего с миром богемы, к которому так привыкла красотка. Через четыре года они расстались.

Агнета пыталась заниматься сольной карьерой, но без особых успехов. Ее мама покончила с собой, а следом за ней умер отец и певица очень тяжело переживала эту утрату.

Сейчас Агнета живет в Стокгольме спокойной, размеренной жизнью бабушки, которая все свое время тратит только на внуков. Ей 69 лет.

Бенни Андерссон

Бенни всю свою жизнь посвятил музыке. После распада четверки он пытался превратить квартет в дуэт. Но музыкального союза с Бьорном не получилось.

Бенни занимался продюсированием, писал музыку для фильмов и важных событий и создал свой оркестр.

У музыканта есть двое детей от первого брака: его сын и дочь родились еще в 60-е годы. После расставания с Анни-Фрид и распада группы он снова женился на известной телеведущей.

В браке с ней у него родился сын, который сейчас стал популярным музыкантом. Сейчас Бенни 72 года.

Бьорн Ульвеус

После расставания со знойной блондинкой и полного распада ABBA, Бьорн женился и до сих пор счастлив в браке с Леной Колерсио, которая всю жизнь проработала в музыкальной журналистике.

В этом браке у Бьорна родилось две прекрасные дочери. Семья живет в Стокгольме, а Бьорн Ульвеус считается одним из самых уважаемых музыкантов в своей стране.

Бьорн самый старший из всех участников легендарной группы. Сейчас ему 74 года.