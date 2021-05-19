Финансирование студенческого стартапа StudentFinance привлекает $ 5,3 млн семян от Giant и Armilar

Финтех-стартап StudentFinance, который позволяет образовательным учреждениям предлагать студентам финансирование на основе успеха, собрал начальный раунд на 5,3 млн долларов (4,5 млн евро), проводимый совместно с Giant Ventures и Armilar Venture Partners. На сегодняшний день он собрал 6,6 миллиона долларов.

Сначала программа StudentFinance была запущена в Испании, затем в Германии и Финляндии, а в этом году — в Великобритании. Существующие инвесторы Mustard Seed Maze и Seedcamp, а также Sabadell Venture Capital также приняли участие.

Стартап, запущенный в начале 2020 года, предоставляет учреждениям техническую базу, предлагающую гибкие планы платежей в форме ISA. Он также предоставляет аналитические данные о рынке труда для прогнозирования спроса на работу.

В настоящее время в нем зарегистрировано 35 поставщиков образовательных услуг, управляющих ISA на сумму более 5 млн евро. Он также работает с платформами повышения квалификации, включая Ironhack и Le Wagon. В число конкурентов StudentFinance входят (в США) Blair, Leif, Vemo Education, Chancen (Германия) и EdAid (Великобритания).

Что касается того, чем StudentFinance выделяется среди этих компаний, Мариано Костелек, соучредитель и генеральный директор StudentFinance, сказал: «StudentFinance — единственная платформа в этом пространстве, обеспечивающая полную сквозную трансграничную инфраструктуру для предоставления ISA студентам. помогая восполнить растущий пробел в навыках. Мы не только предоставляем инфраструктуру для поддержки модели финансирования ISA, но также предоставляем аналитические данные о рынке труда и платформу «карьера как услуга», которая направлена ​​на то, чтобы найти студентов на правильной работе. Мы создаем равновесие между спросом и предложением ».

С ISA студенты начинают платить за обучение только после того, как они устроятся на работу и зарабатывают выше минимального порога дохода, причем выплаты структурированы как процент от их заработка. Это делает ее «моделью, основанной на успехе», говорится в «Финансах для студентов», которая перекладывает риск с самих студентов. Скорее всего, они будут популярны, поскольку рабочим придется перепродавать с началом оцифровки и с последствиями пандемии.

Стартап был основан в 2019 году Мариано Костелек, Марта Палмейро, Серхио Перейра и Мигель Санто Амаро. Костелек и Санто Амаро ранее построили Uniplaces, который привлек 30 миллионов долларов в качестве платформы для размещения студентов в Европе.

Кэмерон Маклейн, управляющий партнер Giant Ventures, прокомментировал: «То, что разработало StudentFinance, позволяет любому образовательному учреждению предлагать ISA в качестве альтернативы предварительной оплате обучения или студенческой ссуде, расширяя доступ к образованию и возможностям».

Дуарте Минейро, партнер Armilar Venture Partners, прокомментировал: «StudentFinance — это прекрасная возможность для инвестиций, потому что, помимо очень убедительной основной цели, это здоровый бизнес, экономика которого поддерживается надежной запатентованной программной технологией».

Сиа Хучанния, партнер Seedcamp, прокомментировала: «Потребность в переподготовке кадров никогда не была такой острой, как сегодня, и мы считаем, что StudentFinance играет важную роль в решении этой социальной проблемы».

Среди ангелов-спонсоров есть инвесторы, в том числе: Виктория ван Леннеп (основатель Lendable); Мартин Виллиг (основатель Bolt); Эд Вайзи (министр культуры и цифровой экономики Великобритании дольше всех проработал на этом посту); Firestartr (британская венчурная компания ранней стадии); Серж Кьярамонте (инвестор в сфере финансовых технологий из Великобритании); и больше.