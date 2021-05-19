Замечательные анекдоты и отпадные шуточки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Чудесное настроение для всех
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Чудесное настроение для всех
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
06.03 / Мнение: «Предупреждение о вероятности третьей волны коронавируса»
16.03 / Названа дата начала реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей
15.04 / Мнение: ВСЕМИРНЫЙ МОНАСТЫРЬ
29.03 / «Цены в сотни раз ниже, чем на Рублёвском шоссе» – министр экономического развития обвинил регионы в демпинге
21.07 / Повышение пенсий с 1 августа: назван размер прибавки
09.04 / Москвичей ждет резкое потепление на выходных
20.02 / Мнение: Протесты против Пашиняна в Ереване. 20.02.2021
05.08 / Мнение: Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»
30.01 / Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам
05.08 / Сербия закупила китайские FK-3 вместо российских C-300
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090