Все, что Google анонсировал сегодня на I / O

Ввод / вывод этого года Мероприятие от Google было сосредоточено на том, что «мы создаем что-то классное», и было освещено «вот что-то, что вы можете использовать или купить завтра». Но были также некоторые интересные сюрпризы от полу-живого мероприятия, проведенного в кампусе компании в Маунтин-Вью и вокруг него. Читайте все интересное.

Android 12 получил новый внешний вид и улучшил качество жизни.

Мы знали, что Android 12 появится уже несколько месяцев, но сегодня мы впервые по-настоящему взглянули на следующее большое изменение для самой популярной в мире операционной системы. Новый вид под названием Material You (yes) ориентирован на пользователей, приложения и такие вещи, как время суток или погода, чтобы динамически изменять цвета пользовательского интерфейса и другие аспекты. Появляются некоторые функции безопасности, такие как новые индикаторы использования камеры и микрофона, а также некоторые функции «частного вычислительного ядра», которые используют процессы искусственного интеллекта на вашем телефоне для настройки ответов и уведомлений. Сегодня выходит бета-версия для любителей приключений!

Ух ты, Android сейчас работает на 3 миллиардах устройств

Субхед говорит само за себя (подробнее читайте здесь). По сравнению с 2 миллиардами в 2017 году.

Smart Canvas объединяет Документы, продуктивность и видеозвонки

Миллионы людей и компаний используют набор инструментов Google для повышения производительности и совместной работы, но компания считает, что было бы лучше, если бы они не были так изолированы. Теперь с помощью Smart Canvas вы можете проводить видеозвонки, когда вы вместе работаете над общим документом и переносите информацию и контент со своего Диска и из других источников. Выглядит сложно, но потенциально удобно.

Разговоры AI становятся более разговорчивыми с LaMDA

Слишком легко поставить ИИ в тупик, если вы отойдете от сценария и зададите что-то таким образом, который вам кажется нормальным, но для языковой модели это совершенно непонятно. LaMDA от Google — это новый метод обработки естественного языка, который делает разговоры с моделями ИИ более устойчивыми к необычным или неожиданным запросам, делая его больше похожим на реального человека, а не на голосовой интерфейс для функции поиска. Они продемонстрировали это, показывая разговоры с антропоморфными версиями Плутона и бумажным самолетиком. И да, это было так же странно, как кажется.

Google построил футуристическую будку для видеосвязи в 3D

Одной из самых удивительных вещей в лейтмотиве должен был стать Project Starline, высокотехнологичная установка для видеозвонков в формате 3D, в которой используются предыдущие исследования Google и Lytro DNA для демонстрации реалистичных трехмерных аватаров людей по обе стороны системы. Это все еще экспериментально, но выглядит многообещающе.

В Wear OS была обновлена ​​и добавлено множество приложений, ориентированных на здоровье.



Мало кто хочет смотреть фильм на своих умных часах, но многим нравится использовать их для отслеживания своих шагов, медитации и других практик, связанных со здоровьем. В Wear OS добавлен набор ДНК Fitbit, со встроенными функциями отслеживания состояния и множеством сторонних приложений, таких как Calm и Flo.

Samsung и Google анонсируют единую платформу для умных часов

Эти два мобильных гиганта были верными друзьями в мире телефонов на протяжении многих лет, но когда дело доходит до носимых устройств, они остаются соперниками. Перед лицом Appleабсолютное доминирование в области умных часов, однако, эти двое отложили свои разногласия и объявили, что будут работать на «единой платформе», чтобы разработчики могли создавать приложения, которые работают как на Tizen, так и на Wear OS.

И они вместе работают над складными предметами.

Судя по всему, Google и Samsung поняли, что никто не будет покупать складные устройства, если они не сделают что-то действительно крутое, и что сотрудничество — лучший путь в этом направлении. Таким образом, две компании также будут работать вместе над улучшением взаимодействия складных экранов с Android.

Android TV поражает 80 миллионов устройств и добавляет пульт дистанционного управления для телефона



Пространство смарт-ТВ является конкурентоспособным, и после нескольких запусков Google действительно сделал это с Android TV, который, как объявила компания, достиг 80 миллионов активных устройств в месяц — поставив его, Roku и Amazon (последние два с примерно 50 миллионами активных ежемесячных учетные записи) все в одной лиге. Компания также продемонстрировала новое мощное удаленное приложение для телефона, которое (среди прочего) сделает ввод паролей намного лучше, чем использование d-pad на кликере. Разработчики будут рады узнать, что появился новый эмулятор Google TV, а в Firebase Test Lab будет поддержка Android TV.

Ваш телефон Android теперь (также) ключ от машины

Что ж, если у вас действительно новое устройство Android с микросхемой UWB. Google сначала работает с BMW, а вскоре и с другими автопроизводителями, скорее всего, над созданием нового метода разблокировки автомобиля, когда вы приближаетесь к нему, или обмена основными командами без использования брелка или Bluetooth. Вы спросите, почему не Bluetooth? Что ж, Bluetooth старый. UWB новый.

Vertex собирает инструменты разработки машинного обучения в одном месте

Google и его дочерние компании являются лидерами в исследованиях ИИ и популярными платформами, позволяющими другим выполнять свою собственную работу с ИИ. Но его инструменты разработки машинного обучения были немного разрозненными — полезными, но разрозненными. Vertex — это новая платформа для разработки корпоративного ИИ, которая объединяет многие из этих инструментов в одном месте и тесно интегрируется с дополнительными услугами и стандартами.

Появилось новое поколение пользовательских чипов искусственного интеллекта Google

Google много занимается машинным обучением. Мол, ОЧЕНЬ много. Поэтому они постоянно работают над созданием лучшего и более эффективного вычислительного оборудования, способного справиться с огромной вычислительной нагрузкой, которую создают эти системы ИИ. TPUv4 является последним, он в два раза быстрее старых и скоро будет упакован в 4096 модулей. Почему 4096, а не даже 4000? По той же причине, по которой в вычислениях существует любое другое число: степени двойки.

И они используют некоторые новые функции «Фото», в том числе ужасающую.



Google Фото — отличный сервис, и компания пытается использовать огромную библиотеку снимков, которые есть у большинства пользователей, чтобы найти шаблоны, такие как «селфи с семьей на диване» и «путешествие с моей счастливой шляпой», как забавные способы снова погрузиться в архивы. Большой! Но они также делают две фотографии, сделанные с интервалом в секунду, и заставляют ИИ галлюцинировать, что происходит между ними, что приводит к действительно странно выглядящей форме движения, которое уносится глубоко, глубоко в зловещую долину, из которой, мы надеемся, она никогда не появится.

Забыли свой пароль? Googlebot спешит на помощь

Служба Duplex от Google «ИИ назначает вам прическу», конечно, не поджег мир, но компания нашла новый способ ее применения. Если вы забыли свой пароль, Duplex автоматически введет ваш старый пароль, выберет новый и позволит вам скопировать его перед отправкой на сайт, и все это путем взаимодействия с обычным интерфейсом сброса веб-сайта. Это будет работать только на Twitter и несколько других сайтов через Chrome на данный момент, но эй, если это случится с вами часто, может быть, это избавит вас от некоторых проблем.

Войдите в торговый график



Пожилые люди из числа наших читателей могут помнить Froogle, злополучный торговый интерфейс Google. Ну, он вернулся… вроде. План состоит в том, чтобы включить много информации о продукте, от цены до звездного рейтинга, доступности и другой информации, прямо в интерфейсе Google, когда вы что-то ищете. Он собирает эту информацию с розничных сайтов, в том числе, есть ли у вас что-то в вашей корзине. Трудно представить, как все это приносит пользу кому-либо больше, чем Google, но, естественно, они позиционируют это как победу для всех. Специально для нового партнера Shopify. (Я использую DuckDuckGo.)

Кроссплатформенный devkit Flutter получил обновление

Многие разработчики приняли кроссплатформенный инструментарий пользовательского интерфейса Flutter от Google. Последняя версия, анонсированная сегодня, добавляет некоторые настройки безопасности, улучшения производительности и обновления рабочего процесса. Впереди еще много всего.

Firebase тоже получит обновление

Популярная платформа для разработчиков Firebase также получила множество новых и обновленных функций. Remote Config получает хорошее обновление, позволяющее разработчикам настраивать работу приложения для отдельных типов пользователей, а проверка приложений обеспечивает базовый уровень безопасности от внешних угроз. Разработчикам здесь есть над чем поработать.

Следующая версия Android Studio — Arctic Fox.



Бета-версия следующей версии среды Android Studio от Google скоро появится, и она называется Arctic Fox. У него есть новый набор инструментов для создания пользовательского интерфейса под названием Jetpack Compose и набор встроенных средств тестирования доступности, чтобы помочь разработчикам сделать свои приложения более доступными для людей с ограниченными возможностями. Теперь подключение к устройствам для тестирования должно быть намного проще. О, и будет версия Android Studio для Apple Кремний.