Лук, пиво, кофе: 10 способов очистить решетки гриля от подгоревшего жира

Уже наступил май, и пришло настоящее тепло, а также период приготовления барбекю. Если вы хотите интересно провести выходные, то стоит приготовить шашлык на мангале и расслабиться на солнышке вместе всей семьей, полюбовавшись красивой природой.

Это особенно важно для тех, у кого в этом году было слишком мало времени на общение со своими родными. Однако когда вы проводите время на природе, то вам хочется отдохнуть и расслабиться, а не возиться с пригоревшим жиром, который остается на барбекю и решетке. Но есть некоторые методы, благодаря которым вы можете сделать это довольно легко и быстро. Вот способы, которые помогут вам убрать подгореший жир с решетки или мангала.

Хорошо нагреть

Если в прошлом году вы готовили барбекю и после этого не вымыли мангал или решетку, то на них помимо жира собралось довольно много пыли, а также других загрязнений. Отмыть их достаточно непросто.

Можно на протяжении длительного времени отмывать мангал при помощи моющих средств или же просто хорошо нагреть приспособления для приготовления барбекю. После этого вы можете без особого труда удалить пригоревшую пищу. Это позволит вам убрать даже самые стойкие загрязнения.

Очистка паром

Свежий жир и пищевые остатки с барбекю можно убрать при помощи пара. Как только барбекю начнет остывать, нужно накрыть гриль сверху газетой, смоченной водой, и затем закрыть крышку.

Оставить в таком положении примерно на 30 минут. По истечении этого времени барбекю должно полностью очиститься.

Очистить луком

Это достаточно простой и вместе с тем действенный способ. Пока гриль еще прогревается, нужно наколоть половинку луковицы на вилку и протереть ею горячую решетку.

Влага, которая содержится в луковом соке, помогает убрать приставшую пищу и хорошо очищает решетку.

Применение спрея на основе уксуса

Уксус является хорошим средством для очистки любых поверхностей. Для приготовления спрея нужно смешать 500 мл уксуса и точно такое же количество воды. Перелить все это в пульверизатор. Приготовленный раствор распылить на решетку и оставить средство примерно на 10 минут.

После этого нужно налить в пульверизатор чистый уксус, распылить на решетку и сразу же протереть ее. Это средство поможет также очистить внутреннюю часть мангала или барбекю. Однако такую обработку можно проводить только тогда, когда все полностью холодное.

Использовать кофе в качестве очистителя

Для очистки мангала от жира или гари, а также трудноудаляемых пищевых остатков нужно использовать кофе.

Кислота, которая содержится в этом напитке, помогает легко убрать налипшую грязь. Это очень хорошее средство для очистки посуды.

Пищевая сода

Нужно тщательно посыпать решетку для гриля пищевой содой, а также развести небольшое ее количество в воде.

При помощи губки для мытья посуды шершавой стороной тщательно потереть до тех пор, пока все загрязнения полностью не исчезнут.

Применение пива

Может показаться странным, однако пиво является достаточно хорошим очищающим средством.

Для того чтобы убрать жир и все имеющиеся загрязнения с мангала, барбекю или решетки, нужно вылить примерно 0,5 бутылки пива на теплый гриль и тщательно потереть газетой или же металлической щеткой. Буквально через несколько минут ваш гриль буквально засверкает чистотой.

Как убрать остатки пищи?

Если на гриле или решетке остались частички пищи или пригоревший жир, то можно убрать их при помощи мыльной воды.

Нужно замочить решетку в воде с добавлением моющего средства, оставить примерно на 15-20 минут. Затем очистить при помощи щетки, или же можно использовать сжатую в комок фольгу.

Очистка внутренней части мангала или барбекю

Перед тем как приступить к приготовлению шашлыков, нужно убрать старую золу и уголь. Для этого следует пересыпать их в ведро, а затем собрать остатки при помощи влажных полотенец.

После того как все будет готово, нужно промыть все стенки и дно теплой мыльной водой. Протереть сухим полотенцем и дать полностью высохнуть.

Очистка снаружи

Перед приготовлением шашлыков, за несколько часов до этого, нужно хорошо вымыть гриль или барбекю снаружи. Для этого необходимо развести любое моющее средство в достаточно горячей воде. При помощи тряпок, скребка и губок для мытья посуды тщательно вымыть все наружные части. Затем насухо протереть чистой сухой тряпкой и оставить до полного высыхания.