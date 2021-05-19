 

Турция сняла эмбарго на поставки на поясов шахидов в Палестину

19.05.2021, 11:42, Разное
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В Турции по приказу властей снято многолетнее эмбарго на поставки поясов шахидов в Палестину. В ближайшее время ожидается размещение крупного заказа на предприятии Sarsılmaz Arms.

Мы возобновляем выпуск поясов Shahada-8 и Shahada-8B с увеличенным числом поражающих элементов и электронным дистанционным управлениемПалестинская автономия была одним из главных заказчиков турецких поясов со взрывчаткой до начала войны в Сирии. Тогда Анкара была вынуждена оперативно переориентировать производство в интересах соседей, а палестинский заказ был отменён формально из-за присоединения Турции к санкциям ООН и нормам конвенций, предусматривающим запрет на продажу оружия, которое преимущественно предназначено для совершения террористических актов, включая суицидальные подрывы.

– Мы возобновляем выпуск поясов Shahada-8 и Shahada-8B с увеличенным числом поражающих элементов и электронным дистанционным управлением, – подтвердил министр оборонной промышленности страны Байрам Ойрзслан. – Такое решение принято в комплексе мер по организации отпора террористическим атакам Израилям на Палестину и её мирных жителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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