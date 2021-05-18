Dabbel получает 4,4 миллиона долларов на сокращение выбросов CO2 за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях

Стартап proptech Dabbel из Дюссельдорфа использует искусственный интеллект для экономии энергии в коммерческих зданиях.

Это разработанное облачное самообучающееся программное обеспечение для управления зданием, которое подключается к существующим системам управления зданием (BMS) и берет на себя управление системами отопления и охлаждения более динамично, чем унаследованные системы, основанные на фиксированных сбросах заданных значений.

Dabbel говорит, что его ИИ учитывает такие факторы, как ориентация здания и теплоизоляция, и каждые пять минут проверяет решения о калибровке, что означает, что он может динамически реагировать на изменения внешних и внутренних условий.

Основанный в 2018 году стартап заявляет, что такой подход, состоящий из многоуровневого прогнозного моделирования на базе искусственного интеллекта и устаревшей BMS для автоматизации зданий нового поколения, может обеспечить значительную экономию энергии — сокращение энергопотребления до 40%.

«Каждые пять минут Dabbel пересматривает свои решения на основе всех доступных данных», — объясняет генеральный директор и соучредитель Абель Саманьего. «С каждой итерацией Dabbel улучшает или адаптирует и меняет свои решения в зависимости от текущих обстоятельств внутри и снаружи здания. Это достигается за счет использования когнитивного искусственного интеллекта для управления системой прогнозирующего управления на основе моделей (MPC)… которая может динамически регулировать все уставки HVAC в зависимости от текущих / будущих условий ».

По сути, самообучающаяся система заранее прогнозирует корректировки, необходимые для адаптации к будущим условиям — экономия энергии по сравнению с заранее установленной системой управления зданием, которая будет продолжать работу котлов дольше.

Дополнительный пряник для владельцев (или арендаторов) коммерческих зданий заключается в том, что Dabbel выжимает эту экономию энергии без необходимости разбирать и заменять устаревшие системы, а также устанавливать множество устройств IoT или сенсорного оборудования для создания «умной» внутренней среды; ИИ интегрируется (и автоматически калибрует) существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Все, что нужно, — это SaaS от Dabbel — и менее недели для внедрения системы (в нем также говорится, что установка может быть выполнена удаленно).

«Нет никаких ограничений в отношении систем отопления и охлаждения», — подтверждает Саманьего, который имеет опыт работы в области промышленного инжиниринга и несколько лет опыта автоматизации высокотехнологичных заводов в Германии. «Нам нужно здание с системой управления зданием и, в идеале, коммуникационным протоколом BACnet».

Средние сокращения, достигнутые на данный момент на площади около 250 000 м², где ИИ отвечает за системы управления зданием, немного скромнее, но все же впечатляют — 27%. (Он говорит, что максимальная экономия, наблюдаемая в некоторые «часы пик», составляет 42%.)

Рекламируемая экономия не ограничивается одним местом или типом здания / клиента, по словам Даббела, который говорит, что они были «подтверждены для разных сценариев использования и географических регионов, охватывающих Европу, США, Китай и Австралию».

Первыми клиентами являются управляющие крупными коммерческими зданиями — Commerzbank ясно видит потенциал, инкубировав стартап через свое инвестиционное подразделение на ранней стадии — и несколько школ.

Еще 1 000 000 м² находится в стадии контракта или предложения и планируется установить «в следующие шесть месяцев».

Dabbel считает, что его технология будет полезна для других типов учебных заведений и даже для других целей. (Он также пытается добавить функцию профилактического обслуживания, чтобы расширить полезность своего программного обеспечения, предлагая возможность заранее предупреждать владельцев зданий о потенциальных неисправностях.)

И поскольку политики во всем мире обращают свое внимание на то, как добиться очень значительного сокращения выбросов углерода, необходимого для достижения амбициозных климатических целей, нельзя упускать из виду энергоэффективность зданий.

«Время пассивных ответов на решение критической проблемы сокращения выбросов углерода прошло», — сказал Саманьего в своем заявлении. «Вот почему мы решили взять дело в свои руки и разработать решение, которое активно заменяет ошибочный процесс принятия решений человеком на автономный, который действует с хирургической точностью и, благодаря искусственному интеллекту, будет только улучшаться с каждой итерацией. . »

Если идея подключить отопление / охлаждение вашего здания к облачному ИИ кажется немного рискованным по соображениям безопасности в Интернете, Даббел указывает, что это подключение к сети BMS, а не к (отдельной) ИТ-сети компании / здания.

Он также отмечает, что использует одностороннюю связь через туннель VPN — «создание сквозного зашифрованного соединения в соответствии с высокими рыночными стандартами», как выражается Саманьего.

Стартап только что завершил предварительный раунд финансирования на сумму 3,6 млн евро (~ 4,4 млн долларов), возглавляемый Target Global, основным инкубатором (подразделение раннего инвестирования Commerzbank), SeedX и некоторыми стратегическими бизнес-ангелами.

Комментируя свое заявление, д-р Рикардо Шефер, партнер Target Global, добавил: «Мы с энтузиазмом работаем с командой Dabbel, поскольку они предлагают своим клиентам ощутимый и беспроблемный способ значительного сокращения выбросов углекислого газа, помогая сократить разрыв. между пассивным измерением и активным восстановлением ».