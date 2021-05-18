Горбачевизм Путина

17 Мая,2021

44-дневная война ослабляет Россию, Путин разваливает многовековую армяно-российскую дружбу

Я смутно помню период распада СССР, реальные причины которого до сих пор циркулируют в нашем обществе, например, от заявления “Это армяне разрушили Советы” до убеждения “СССР был развален Рональдом Рейганом, Джорджем У. Бушем и Михаилом Горбачевым”. В результате проводимой Горбачевым политики “перестройки”, которая позволила сформировать независимость и национально-освободительные движения в некоторых республиках СССР, несмотря на тяжелые удары, нанесенные нашему народу, у нас была возможность провозгласить Республику Армения, и в навязанной нам войне мы одержали победы не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.

Во время распада СССР некоторые эпизоды запомнились очень хорошо: день и ночь в нашей семье, горячие политические разговоры друзей и родственников моих родителей после очередного митинга, их бешеный гнев, когда во время подъема карабахского движения государственной пропагандистской машиной СССР – “Правда” и “Время”, события на “Театральной” площади в Ереване, сейчас на Площади Свободы, преподносились как митинги “армянских экстремистов”. Я помню, как армянский народ с иронией относился к Михаилу Горбачеву и критиковал его из-за фальсификаций и лжи, распространяемых этой пропагандистской машиной. Особенно ярко получился ролик от 7 декабря 1988 года, где Горбачев, прибывший в Армению сразу после землетрясения, гневно пожаловался армянам, что даже после такой трагедии армяне поднимают вопрос о правах армян в Нагорном Карабахе.

Действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин несколько раз затрагивал вопросы распада и реинтеграции СССР. В 2004 году он сказал: “Мне кажется, что создание СССР в прежнем виде невозможно … Что касается единой и большой страны, в которой всем нам было бы комфортно и безопасно, думаю, лучше было бы говорить об объединении и интеграции усилий в области экономики”. В другой раз, в 2016 году позицию Путина подтвердил его официальный представитель Дмитрий Песков: “Распад Советского Союза в 1991 году был катастрофой. Хотя этот распавшийся союз не может быть восстановлен сейчас, президент РФ считает, что новая интеграция на территорию бывшего Советского Союза необходима”.

ак, несколько раз высказывалось мнение Путина о том, что о восстановлении Советского Союза речи не идет, даже говорилось, что наивно думать, что можно восстановить или имитировать какое-либо явление, оставшееся в прошлом, но все же подчеркивалось, что Путин выступает за экономическую, политическую и тесную интеграцию на основе системы ценностей. Несмотря на эти записи, в течение многих лет западные эксперты, политики и бывшие дипломаты выражали твердую уверенность в том, что РФ проводит экспансионистскую политику, стремясь сохранить свое влияние в республиках бывшего Советского Союза. Но сегодня это утверждение кажется весьма сомнительным, потому что, во-первых, непонятно, куда Путин ведет Россию.

Армения и РФ являются стратегическими союзниками, несколько лет назад в нашем обществе, чтобы подчеркнуть мощь союзника, были следующие убеждения: “Русские не позволят туркам войти в Армению”, “Если противник пересечет армянскую границу на один метр, русские нанесут удар” и так далее. Армяно-российское стратегическое партнерство, независимо от того, кто находится у власти в Армении, предполагает быстрый и безоговорочный ответ РФ в случае посягательства на суверенитет Армении. Конечно, нынешние власти Армении настолько бесчестны, они испортили отношения со всеми до такой степени, что не могут получить ни от кого поддержки, и вообще, поведение властей Армении в связи с азербайджанским вторжением в Армению на прошлой неделе — позор, это отдельный предмет обсуждения, и мы вернемся к нему позже.

сегодня самое время найти ответ на вопрос. Кому выгодно будущее правление такого лидера, как Пашинян, в Армении? Это не риторический вопрос, давайте ответим на некоторые факты, чтобы ответить на этот вопрос.

До “бархатной революции” Пашиняна РФ была самым активным государством в Минской группе ОБСЕ. 29 ноября 2007 года, во время правления Роберта Кочаряна, Армения приняла Мадридский документ и принципы, 2 ноября 2008 года президенты Армении и Азербайджана подписали Майндорфскую декларацию из пяти пунктов при посредничестве РФ и при участии президента Дмитрия Медведева. Известен еще один эпизод российских усилий: Документ, предложенный тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым президентам Армении и Азербайджана в Казани в июне 2011 года, был отклонен Ильхамом Алиевым.

Все эти эпизоды карабахского урегулирования свидетельствуют об активных усилиях России. И самыми последними предложениями был знаменитый план Лаврова, существование которого сначала отрицал официальный Ереван, затем отрицал российская сторона, но о его существовании в Минской группе ОБСЕ и два бывших сопредседателя США явно говорили, и независимо от тот план Сколько положений было изменено и дополнено после 2018 года, очевидно, что российская сторона была основным игроком в разработке этих предложений, так сказать, главным двигателем.

После 44-дневной войны РФ получила то, о чем многие говорили в ходе мирного процесса по Карабаху, но не было четкой убежденности в том, что российские миротворцы должны быть размещены в Нагорном Карабахе. Сегодня это реальность, и здесь мы должны однозначно констатировать, что да, истребление армян в Нагорном Карабахе было остановлено в присутствии российских миротворцев.

Но что нужно РФ после 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления … Очевидно, что РФ попытается сохранить свое присутствие в Нагорном Карабахе, несмотря на открытое сопротивление турецко-азербайджанского тандема. Турецкое влияние по-прежнему очевидно в различных республиках бывшего Советского Союза, несмотря на то, что Путин и Эрдоган по-прежнему считают друг друга “хорошими друзьями”. Политика Кремля в отношении Турции подвергается анализу, и некоторые российские эксперты считают ее проблемной. Ни у кого нет ответа на вопрос, каков расчет Путина, например, надеется ли он отрезать Турцию от НАТО, или он просто выступает за усиление влияния Турции в контексте расширения сотрудничества с Россией на постсоветском пространстве? Сегодня ни у кого нет однозначного ответа, например, какова позиция Путина в отношении установления военного присутствия в Азербайджане членом НАТО Турцией. Если Турция решит развернуть де-факто военную базу в Азербайджане, осмелится ли РФ воспротивиться этому?

Что случилось на прошлой неделе? На территорию российского военного союзника — Армении, вторглись азербайджанские войска, и весь мир стал свидетелем того, что Путин был больше заинтересован в приглашении лидеров Палестины и Израиля для переговоров в Москве, чем в защите суверенитета Армении, стратегического союзника России. Кремль даже не сделал одно- или двухстрочного заявления о том, что любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения заслуживает осуждения. По сути, президент Франции был единственным главой государства, который подчеркнул территориальную целостность Армении и необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.

На протяжении 44-дневной войны российские правительственные пропагандисты, критиковавшие Пашиняна, твердили: “Но Пашинян даже не обратился к Путину за помощью”. На прошлой неделе официальный Ереван обратился и к ОДКБ, и к президенту России. Но что мы видим … В случае посягательства на территориальную целостность Армении РФ предпочитает затягивать вопрос под разными предлогами, приводя любые причины, например, “Пашинян не просил помощи”. Какова цель этого продления? Понятно, что только французская инициатива найти возможное решение через СБ ООН будет сорвана.

Создается впечатление, что сегодня русские настолько сосредоточены на сохранении присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, что готовы уступить любой турецко-азербайджанской прихоти, уже в форме амбиций в отношении территории Армении.

И все это происходит на фоне постоянных обвинений подконтрольных Кремлю пропагандистов и их армянских сателлитов в адрес правительства Армении. Иными словами, пропагандистская игра очень примитивна: “Виновато правительство Армении”, “Почему они этого не сделали?”, “Почему не стреляли в азербайджанцев?”. Армения не имеет права жаловаться на Москву, потому что изначально было решено, что “у армян виновато правительство”. Так или иначе, но Пашинян является главным виновником и главным ответственным в сложившейся ситуации, в результате его деятельности мы потеряли большую часть Арцаха, а Армения движется к катастрофе. Однако в то же время мы уже можем точно сказать, что будущее правление Пашиняна в пользу Путина, потому что с существованием Пашиняна стало возможным реализовать все российские программы, которые было сложно реализовать во время трех предыдущих президентов Армении.

Никто не знает далеко идущих целей Кремля в бывшем Советском Союзе, но сегодня заметно, что Путин сознательно открыл “ворота” бывшего Советского Союза перед Турцией. У Путина, конечно, есть свои расчеты, но сегодня ясно, что начинается политика введения РФ в хаос. Если карабахское движение 1988 года исторически было связано с распадом СССР, то в 2020 году 44-дневная война в Нагорном Карабахе знаменует начало ослабления и распада Российского государства.

Почему я упомянула в начале статьи о недружелюбном отношении армян к Михаилу Горбачеву много лет назад? Потому что у меня в голове постоянно возникает один вопрос: разве для нынешнего главы Кремля вообще важно, что армяне, армяне всего мира думают о поведении лидера России, стратегического союзника Армении? Почему Путин стал похож на Горбачева, над которым, кстати, известные комментаторы и эксперты в области государственной пропаганды не упускают случая высмеять и критиковать его, обвиняя его в развале СССР? СССР не существует, но сегодня Путин разрушает многовековую армяно-российскую дружбу, о которой они вспоминают, когда им это нужно. Повод для “оправдания” бездействия Москвы – “Пашинян виноват”, и уже заметно, что даже если бы не Пашинян, в Москве нашли бы другого “виновного”. Пашинян позволил “скрыть” настоящие цели и планы Путина на пути к краху будущего Армении, независимо от того, насколько слабой является РФ сегодня и способна ли она противостоять политике Турции. Когда это нужно Москве, Кремль может мгновенно изменить свою пропагандистскую линию и принять нужное направление. Много лет назад, например, после того, как Турция сбила российский самолет, российско-турецкое “партнерство” и “дружба” рухнули в считанные минуты, и началась та самая пропаганда. А что произошло в последний день 44-дневной войны, 9 ноября, за несколько часов до подписания трехстороннего заявления … Российский вертолет с колонной российских миротворцев в Нагорный Карабах был сбит азербайджанскими войсками в воздушном пространстве Армении. Баку извинился за “трагический инцидент”, заверил, что “случайный” инцидент не был направлен против российской стороны и был готов “компенсировать”. Военная прокуратура Нахичевана возбудила уголовное дело по статье “халатное отношение к службе”, Москва была довольна действиями Баку, ведя себя почти как “ну, всякое бывает”, а сегодня для официальной Москвы эта тема давно забыта.