Абрикосовый и антицеллюлитный с солью: как самостоятельно сделать скраб для ног на основе натуральных ингредиентов

Скраб для ног является обязательным в душе, особенно с приходом летнего сезона. Натуральные ингредиенты в его составе позволят эффективно устранить омертвевшие клетки эпидермиса и стимулировать кровообращение. Домашний скраб – идеальное средство для тех, кто хочет иметь гладкую кожу ног, но также мечтает избавиться от целлюлита.

Микрогранулы в скрабах для тела, благодаря их механическому воздействию, заменяют процедуру массажа, стимулируя микроциркуляцию и тонизируя одновременно.

Кофе, мед, пищевая сода и многое другое – натуральные ингредиенты для скраба можно варьировать, заменять одни другими. Вы не знаете, с чего начать? Здесь вы найдете лучшие рецепты. Природные и DIY-рецепты также позволяет сделать рутину красоты менее затратной. Это идеально подходит для тех, кто хочет заботиться об окружающей среде и экономить деньги.

Расскажем ниже, как самостоятельно сделать скраб для ног на основе натуральных ингредиентов.

Кофейный бодрящий скраб

Этот скраб, где кофе является главным ингредиентом, – настоящий боец в борьбе с целлюлитом благодаря его бодрящей и восстанавливающей силе.

Ингредиенты:

50 г молотого кофе;100 г сахара;1/2 столовой ложки кукурузного крахмала;сок 2 лимонов;цедра лимона по желанию.

Сделайте так: смешайте все ингредиенты и получите мягкую смесь. Наносите круговыми движениями на влажную кожу ног, начиная от щиколоток и доходя до паха, таким образом вы также поможете лимфатической системе правильно функционировать. Смойте смесь теплой водой. Используйте этот скраб еженедельно, а если вы не израсходовали за один раз весь состав, храните остатки в плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике до следующего сеанса отшелушивания.

Скраб для ног против вросших волос своими руками

Добавление скраба для ног из кокоса и миндаля перед эпиляцией – отличный способ избавиться от вросших волос и предотвратить образование новых после депиляции воском. Лучше сделать это за пару дней до сеанса, чтобы не чрезмерно стимулировать кожу и не вызвать раздражающее действие.

Ингредиенты:

50 г сахарного песка;50 г миндального масла;50 г кокосового масла;3-4 ч. л. лимонного сока.

Сделайте так: смешайте различные ингредиенты и в конце добавьте несколько капель лимона (необязательный шаг, если у вас особенно нежная кожа). Помассируйте смесь на слегка влажной коже ног, заостряя внимание на наиболее критических для вас точках, включая пах.

Абрикосовый скраб для сухой кожи

Те, у кого сухая кожа, особенно на ногах, знают, насколько важно регулярно применять скраб. Хорошо, если он будет сделан из натуральных компонентов своими руками. В этом случае лучше выбрать питательную формулу, в которой механическое воздействие частиц будет деликатным.

Вот что вам понадобится:

1 ст. л. косточек абрикоса (измельченных в порошок);2 ст. л. масла ши;2 ст. л. кунжутного масла.

Сделайте следующее: начните со смешивания кунжутного масла и масла ши деревянной ложкой, затем добавьте порошок косточек абрикоса (его легко купить в специализированных магазинах или в Интернете). Нанесите на влажную кожу, сильно при этом не давите. Движения должны быть максимально легкими. После массажа ополосните ноги прохладной водой.

Антицеллюлитный скраб с солью

Эффект апельсиновой корки, вызванный целлюлитом, – это недостаток, который может раздражать, и даже в этом случае скраб для ног с солью и кофе, сделанный своими руками, – это решение, которое нельзя упускать из виду. В этом случае соль идеально подойдет. Она обеспечит механическое воздействие на кожу, будет работать в глубоких слоях для более интенсивного массажа.

Ингредиенты:

кофейная гуща – 2 ст. л.;миндальное масло – 2 ст. л.;мелкая соль – 2 ст. л.

Сделайте следующее: смешайте ингредиенты и нанесите мягкими массирующими движениями на влажную кожу ног. Всегда избегайте скрабов на сухой коже, потому что они могут вызвать чрезмерное трение, и как результат, воспаление и дискомфорт.

Бикарбонатный скраб после депиляции

Бикарбонат – отличный союзник красоты, и в течение многих лет он был главным действующим ингредиентом многих рецептур. Если вы хотите использовать его для создания супернатурального скраба для ног своими руками, вы должны знать, что этот ингредиент будет очень полезен после депиляции воском, так как он оказывает настоящее успокаивающее действие на кожу ног.

Ингредиенты:

3 столовые ложки пищевой соды без горки;теплая вода;1 чайная ложка оливкового масла.

Сделайте следующее: терпеливо смешивайте пищевую соду и воду, чтобы получить довольно густую и зернистую смесь, и для этого добавляйте за один раз очень мало воды. Перемешивайте несколько минут, а затем добавьте масло, которое сделает формулу более шелковистой и ароматной. Помассируйте в течение пяти минут, хорошо смойте.

Медовый скраб для очень мягкой кожи

Натуральный скраб для ног с медом сделает вашу кожу максимально мягкой. Мед, который часто используют в масках для лица, является идеальным вспомогательным средством для скрабов, сделанных своими руками, его можно использовать для ног, губ или лица. Очень сладкий, ароматный и полностью натуральный: мед можно использовать для натурального скраба для ног, чтобы получить напитанную кожу, нежную, как у младенца.

Ингредиенты:

2 столовые ложки жидкого меда;1 горсть розовой соли.

Сделайте следующее: смешайте мед и розовую соль в миске, пригодной для использования в микроволновой печи. После получения смеси нагрейте ее 30 секунд при мощности 200 Вт (дольше не держите, так как смесь станет мягче, и вы не сможете ее использовать). Помассируйте руками несколько минут, ополосните ноги водой.