Растет не хуже картошки: как выращивать куркуму на своем дачном участке

Если вы когда-нибудь лакомились индийской едой, вам, несомненно, понравился острый вкус и золотистый цвет куркумы, Curcuma longa, также известного как индийский шафран, многолетнего травянистого растения из семейства Zingiberaceae, которое связано с имбирем и кардамоном.

Химическое соединение под названием куркумин, содержащееся в мясистых корневищах этого растения, отвечает за яркий оттенок, а также за многочисленные полезные свойства. Вероятно, вы удивитесь, узнав, что куркуму можно выращивать так же, как и картошку, на своем дачном участке. Главное – соблюдать простые правила.

Как вырастить куркуму на своем дачном участке

Куркума любит солнце и жару. Она растет на территории Индии, в Камбодже, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Австралии, Перу, на острове Шри-Ланка. Вы можете выращивать куркуму и на других территориях при условии, что нанесете тонкий слой мульчи во время зимнего сезона с достаточным дренажем, чтобы предотвратить гниение.

К июлю или августу начинают распускаться бутоны. Цветки желтые и появляются внутри больших белых прицветников, иногда с розовым оттенком.

Если выращивать за пределами оптимальных зон, куркума будет однолетним растением. Вы можете осенью выкопать корневища, удалить листву и хранить их в слегка влажной среде всю зиму. Вы также можете прорастить их в помещении зимой.

Чтобы вырастить куркуму на своем дачном участке, вам понадобятся клубни или укоренившиеся растения. Вы можете купить «руки», которые представляют собой многосекционные клубни, или «пальцы», отдельные части “руки”, у местного бакалейщика. Однако они могут давать ростки, а могут и не давать их, в зависимости от того, были ли они обработаны замедлителем роста. Лучше покупать необработанные клубни у проверенного садовода-дачника.

Для выращивания в качестве однолетнего растения прорастите корневища в помещении и высадите их на улицу как можно скорее после последних заморозков. Если вы все сделаете правильно, растения созреют примерно через 200-300 дней.

Положите отдельные «пальцы» горизонтально в хорошо дренированный лоток для засева семян. Если у них неровные выступы или они уже проросли, обязательно поверните неровности или ростки вверх, чтобы ускорить рост. Засыпьте землей. Слой грунта должен составлять примерно 5-7 см.

Не забывайте поддерживать постоянную температуру от 27 до 29 градусов и регулярно увлажнять почву. После того как минует опасность заморозков, пересадите проросшие ростки в сад. Продолжайте поддерживать равномерный уровень влажности.

Выращиваем куркуму на даче: как выбрать место посадки и когда лучше высаживать растение

Высаживайте растения ранней весной. Выберите место, залитое солнечным светом, с суглинистой, богатой органическими веществами почвой, которая хорошо дренируется. Если пренебречь последним условием, корни быстро начнут гнить и растение погибнет.

Идеальный pH почвы составляет от 4,5 до 7,5. Чтобы определить характеристики земли в вашем ландшафте, проведите тест почвы в одной из местных лабораторий.

Взрыхлите почву на глубину от 20 до 30 сантиметров. Земля должна стать рассыпчатой. При необходимости обогатите почву компостом.

Нет необходимости делать насыпи или «возвышать» почву, как при высадке многих других растений.

Подумайте об установке системы капельного орошения, чтобы упростить поддержание равномерного увлажнения.

Если клубни не успели прорасти в помещении, тщательно исследуйте их.

Найдите один или несколько выступов. Помните, что это могут быть закругленные концы или неровности где-то посередине корня. На каждом куске может быть несколько таких бугорков, а могут быть даже зеленые побеги.

Поместите клубни в землю на глубину 10 см так, чтобы одна или несколько узловатых или проросших частей были обращены вверх. Вы можете сажать как вертикально, так и горизонтально. Разместите клубни на расстоянии 7-10 см друг от друга и засыпьте их землей.

Удобряйте хорошо сбалансированными гранулированными смесями, чтобы удовлетворить потребность растений в азоте.

Где не следует сажать куркуму

Не следует сажать куркуму рядом с представителями семейства пасленовых, например рядом с баклажанами, перцем и помидорами. Перечисленные растения, так же как и куркума, являются прожорливыми потребителями азота.

Более подходящие компаньоны – это фасоль, кардамон, кинза, имбирь и горох. Фасоль и горох – особенно хорошие “друзья”, потому что такие бобовые «фиксируют» азот в почве, делая его легко доступным для ближайших садовых растений.

Если вы занимаетесь контейнерным садоводством, имейте в виду, что выращивание в горшках требует особой бдительности, так как растения в горшках высыхают намного быстрее и нуждаются в более тщательном поддержании уровня влажности.

Диаметр контейнеров должен быть достаточно широким – от 90 до 100 см. Поскольку корни неглубокие, глубины от 45 до 60 см должно хватить.

Какие растения покупать для посадки на даче

При покупке ростков отдавайте предпочтение тем растениям, которые обладают повышенной устойчивостью к болезням.

Болезни и вредители, которым подвержена куркума

Чтобы предотвратить болезнь растений, соблюдайте правила посадки и ухода.

Вредители, которые могут погубить куркуму:

Личинки насекомых.Нематоды.Ходуленожки.Гусеницы.Слизни и улитки.Трипсы.

Заболевания, которые могут поразить растение:

Бактериальная мягкая гниль.Бактериальное увядание.Сухая гниль.Фузариозная гниль.Листовая пятнистость.Гниль корневища.

Зачастую вышеописанные вредители и заболевания приводят к гибели растения.

Борьба с вредителями и болезнями

Достаточно соблюдать простые правила, чтобы защитить куркуму от вредителей и болезней.

Убирайте сорняки в саду, чтобы обеспечить оптимальный воздушный поток и снизить конкуренцию за воду.

Избегайте как чрезмерного, так и недостаточного полива, поскольку чрезмерно влажные или сухие растения более уязвимы для болезней.

Сбор урожая

Осенью, когда листва начинает увядать и отмирать, самое время собирать урожай.

Извлеките корни куркумы из земли в конце сезона. Сохраните несколько для того, чтобы высадить в следующем году. Используйте садовую вилку для выкапывания.

Срежьте листву на макушке, там, где она встречается с корнями, и выбросьте ее. Вам нужны именно корни растения, а не зелень.

Как хранить куркуму

Свежие клубни рекомендуется хранить в сетчатом пакете в холодильнике или в герметичном пластиковом пакете на молнии в морозильной камере. При необходимости нарежьте куркуму слайсами или измельчите ее на терке.

Вы можете хранить целые корневища в холодильнике до трех месяцев, а измельченные – в морозильной камере до шести месяцев.

Кроме того, вы можете отварить корни, высушить их и измельчить в порошок. Надевайте перчатки, предназначенные для работы с пищевыми продуктами, чтобы избежать окрашивания кожи.

Что можно приготовить из куркумы

Сторонники здорового питания называют куркуму суперпродуктом и рекомендуют употреблять ее с черным перцем, чтобы улучшить ее усвоение и максимально использовать ее преимущества.

Вы можете приготовить вкусный и ароматный суп из красной чечевицы и куркумы с капустой. Это настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов.

Блюдо готовится из красной чечевицы и приправляется вкусной куркумой и тмином. Такой суп можно подавать не только на обычный будничный, но и на праздничный обед.

Вы также можете приготовить золотой чай Кришны с куркумой. Для этого вам понадобятся корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех, черный перец и свежий имбирь. Ну и конечно же, свежая куркума. Готовый напиток богат антиоксидантами и микроэлементами. Этот ароматный и вкусный пряный напиток поможет предотвратить болезни и сохранить хорошее здоровье.