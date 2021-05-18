От черных точек и не только: бьюти-лайфхаки с использованием чайных пакетиков и заварки

Чай является одним из самых популярных напитков во всем мире. Его преимущество состоит не только в насыщенном вкусе и тонизирующем действии, но и в способности лечить многие заболевания. Кроме того, чай с успехом применяется в косметологии.

Польза зеленого чая для организма

Перечислим полезные свойства зеленого чая:

Антиоксидант. Употребление зеленого чая способствует более скорому выводу из организма токсинов, вредных веществ.Тонизирующее действие. Этот напиток улучшает настроение, повышает активность головного мозга, придает бодрость, увеличивает работоспособность.Восстанавливает иммунитет. Компоненты, входящие в состав зеленого чая, нормализуют работу внутренних органов и усиливают естественные защитные силы организма.Легкий мочегонный эффект. Благодаря этой особенности из тканей выводится лишняя жидкость, что предотвращает появление отечности.

Омолаживающее действие

Гладкостью и хорошей упругостью обладает только молодая кожа. У женщин старше 30 лет начинают появляться мимические морщины. Сначала они мелкие, едва заметные, однако с годами они становятся более выраженными.

Производители антивозрастной косметики предлагают широкий ассортимент средств, замедляющих процессы старения кожи. Однако мало кто знает, что обычный чай может оказаться не менее эффективным.

Для ухода за кожей лица косметологи советуют выбирать чай с добавлением листьев мяты перечной. Такой продукт действует в нескольких направлениях:

устраняет пигментные пятна;проникает в глубокие слои кожи и увлажняет их;повышает ее упругость, разглаживает мелкие морщинки;освежает кожу, возвращает ей здоровый ровный цвет.

Чай с мятой крепко заваривают и оставляют до тех пор, пока жидкость не остынет до комнатной температуры. После этого в заварке смачивают ватный диск и слегка отжимают. Диск используют, чтобы протереть лицо. Спустя 10-15 минут остатки средства смывают проточной водой.

Чай против кругов под глазами

Сегодня темные круги и мешки под глазами являются одними из самых распространенных эстетических проблем у людей разных возрастов. Причин такого неприятного проявления может быть несколько:

вредные привычки;недостаток сна;частые стрессы;напряженный рабочий график, отсутствие отдыха.

При появлении темных кругов под глазами у человека не возникает болевых или неприятных ощущений, однако это негативно сказывается на внешнем виде. Человек испытывает недовольство собственной внешностью, что снижает самооценку, вызывает депрессивные состояния.

Решить эту проблему быстро и дешево можно с помощью чая. В этом напитке содержатся в высокой концентрации вещества, усиливающие кровообращение в тканях.

Самый простой способ применения — взять 2 пакетика чая после заваривания, слегка отжать и немного остудить в холодильнике. Поле этого положить пакетики под глаза и оставить на 7-10 минут. После такой процедуры следует умыться прохладной водой.

Устранить мешки под глазами можно при помощи фиточая с ромашкой. Это растение обладает успокаивающим и противовоспалительным свойствами. После 10 минут, проведенных с чайными пакетиками под глазами, женщина будет выглядеть отдохнувшей, с ровным здоровым цветом лица. От синяков под глазами не останется следов.

Лечение угревой сыпи

Чаще всего угревая сыпь возникает в подростковом возрасте, однако от такой проблемы не застрахованы и люди старшего возраста.

Избавиться от подобных дерматологических заболеваний можно при помощи зеленого чая. В этом продукте содержится большое количество полифенолов и катехинов. Эти элементы обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Многие косметологи советуют использовать зеленый чай в качестве тоника для лица. Такое уходовое средство обеспечивает комплексный эффект:

снимает раздражение;замедляет работу сальных желез, что особенно важно для жирной и комбинированной кожи;увлажняет эпидермис;способствует быстрому выведению из организма вредных веществ;улучшает цвет лица, делает его более ровным.

Регулярное использование зеленого чая помогает избавиться от угревой сыпи и улучшить внешний вид кожи.

Паровая баня для лица

Еще один эффективный способ избавиться от прыщей, угрей и воспаления на лице — распарить лицо над зеленым чаем.

Для этого потребуются:

вода — около 500 мл;чай зеленый — 5 пакетиков (можно вместо этого взять 5 ч. л. листового чая).

Воду наливают в небольшую кастрюлю и доводят до кипения. Туда же помещают чай и кипятят в течение нескольких минут. После этого емкость снимают с огня и ставят на устойчивую поверхность.

Голову наклоняют над кастрюлей так, чтобы оставалось расстояние не менее 30 см. Сверху голову накрывают большим полотенцем. Длительность такой процедуры не должна превышать 10 минут.

После этого лицо насухо вытирают мягким полотенцем и наносят немного увлажняющего крема.

Делать для лица баню с добавлением зеленого чая можно 1-2 раза в неделю. Такой уход обеспечит красоту и здоровье кожи лица.

Польза фиточая для волос

Для ухода за волосами косметологи и парикмахеры советуют использовать фиточай на основе крапивы. Это растение содержит в своем составе следующие элементы:

витамины А, С, К, В2;каротин;железо, кальций, фосфор и некоторые другие микроэлементы;пантотеновая кислота.

Регулярное применение крапивы позволяет улучшить состояние и внешний вид волос:

Крапива усиливает кровообращение кожи головы. Благодаря этому обеспечивается питание корней волос. Результат — быстрый рост волос и сокращение выпадения.Это растение нормализует работу сальных желез. Пряди после мытья долго остаются свежими и выглядят опрятно. Уходовая косметика на основе крапивы рекомендуется людям с жирными волосами.Благодаря наличию витаминов и микроэлементов укрепляется структура волоса, он становится более крепким. Исчезает проблема рассеченных кончиков. Локоны приобретают блеск и упругость.

Приготовление ополаскивателя из крапивы

Чтобы приготовить ополаскиватель для волос в домашних условиях, потребуются:

500 мл воды;4-5 горстей сухих листьев крапивы (предварительно траву нужно измельчить).

Процесс приготовления ополаскивателя делят на несколько шагов:

В кастрюлю наливают воду и ставят на огонь.В емкость добавляют измельченную сухую траву.Когда жидкость закипит, ее варят в течение 2 -3 минут, после чего снимают кастрюлю с огня и оставляют для остывания.Теплый отвар крапивы процеживают и используют для ополаскивания волос после мытья.

Во время процедуры следует легко массировать кожу головы кончиками пальцев.

Готовить лечебное средство нужно непосредственно перед использованием. Хранить его в течение нескольких дней крайне не рекомендуется, так как полезные свойства крапивы пропадают.

Общие рекомендации

Для получения максимального эффекта при использовании чая следует придерживаться нескольких рекомендаций:

Для улучшения состояния волос и кожи необходимо регулярное использование чая (зеленого, черного или травяного).Не стоит отказываться от других уходовых средств (в том числе и от магазинных). При комплексном воздействии проблема будет решена значительно быстрее.

Если через несколько недель использования чая не появилось улучшений, следует посетить врача. Например, угревая сыпь часто появляется в результате гормонального сбоя или бактериальной инфекции. Справиться с такой проблемой можно только при помощи традиционной медицины.