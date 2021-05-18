 

Льняные рубашки — тренд лета-2021: какие модели выбрать и с чем их сочетать, чтобы выглядеть модно

18.05.2021, 21:08, Разное
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Льняная рубашка на пуговицах – обязательный элемент для стильного летнего образа-2021. Поэтому дизайнеры рекомендуют найти идеальный вариант модели и начать создавать из него потрясающие и удобные наряды. В данной статье мы как раз собрали для вас различные идеи для создания образов с льняными рубашками в сочетании с другой одеждой, аксессуарами и обувью. Также вы узнаете, как выбрать рубашку.

Советы по выбору льняной рубашки

Во-первых, лен с легким отливом. Льняной текстиль имеет жесткую фактуру и хорошо держит форму, на ощупь льняная поверхность прохладная.Во-вторых, модели рубашки бывают разные. Есть с коротким или без рукавов, укороченные и длинные, асимметричные и небольших размеров, под талию.В-третьих, выбирайте гармоничный цвет (по цветотипу) для вашей новой вещи.Помимо этого, нужно обращать внимание на то, какой вы хотите создать образ.

Мода-2021: наряды с брюками

Для повседневного, но элегантного образа вы можете выбрать белую или другого цвета льняную рубашку на пуговицах и сочетать ее с бежевыми брюками с завышенной талией или белыми узкими брюкам и бежевыми туфлями на плоской подошве.

Или вы можете взять ту же рубашку, завязать ее, как на фото ниже, и сочетать ее с брюками в клетку, соломенной большой сумкой и коричневыми сандалиями.

Или попробуйте повторить образ с льняной рубашкой пастельных тонов с полосатыми льняными брюками или желтыми льняными свободными штанами.

Стильные наряды с юбками либо шортами

Вы любите носить шорты или юбки? Тогда вы можете подобрать бежевые с высокой талией и сочетать их с белой льняной свободной рубашкой, солнцезащитными очками в белой оправе, соломенной сумкой и бежевыми кожаными мюлями на плоской подошве. Смотрится модно, красиво и при этом комфортно.

Или выбирайте белую мини-юбку в сочетании с льняной рубашкой (главное фото).

Для создания более непринужденного образа можно подобрать льняную свободную рубашку в полоску на пуговицах и сочетать ее с шортами.

Чтобы создать более романтичный образ, вы можете выбрать белую льняную рубашку с короткими рукавами и сочетать ее с юбкой миди в стиле колор-блок и коричневой мини-сумкой.

Для более удобного и простого образа выбирайте льняную рубашку синего цвета с джинсовыми шортами и темно-синей сумкой.



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